Πακιστανός διαπραγματευτής, Ο Αλέξης ανεβάζει την πίεση στο Νίκο, Ο Νίκος πάει λαϊκή...

Οι Ιρανοί είπαν το «ναι» αφού πέρασαν τα μεσάνυχτα στην Τεχεράνη, άρα δεν ήταν δώρο γενεθλίων. Η Τεχεράνη όμως είναι εφτά ώρες και 30 λεπτά μπροστά απ’ την Ουάσιγκτον, άρα ο Πρόεδρος έλαβε το δωράκι στην ώρα του. Σχεδόν όλοι λοιπόν ευχαριστημένοι, με έναν να είναι σούπερ ευχαριστημένος κι αυτός είναι ένα νέο αστέρι της διεθνούς σκηνής που ανατέλλει: ο Πακιστανός διαπραγματευτής. Δεν είναι ανέκδοτο. Πρόκειται για τον στρατηγό Ασίμ Μουνίρ

ο οποίος μετά από ειδικές αποστολές σε Τεχεράνη και Πεκίνο, έφερε την συμφωνία. Ο Μουνίρ που απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Τραμπ και έχει βραβευτεί με την ανώτερη διάκριση για υπηρεσίες του και από την Σαουδική Αραβία, είναι επικεφαλής όλων των σωμάτων ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν κατέχοντας μια θέση που δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνον το 2025. Παράλληλα, είναι ο πρώτος αρχηγός του στρατού που στο παρελθόν ήταν και αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών. το 2016 έγινε διευθυντής στρατιωτικών πληροφοριών, ενώ το 2018 ανέλαβε επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών ISI, ενός από τα ισχυρότερα πόστα στον πακιστανικό στρατό. Η πορεία του θυμίζει κάπως Πούτιν, που ήταν αντίστοιχα αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών πριν καταλάβει όλες τις εξουσίες, αλλά και Φιντάν που επίσης ήταν επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Ασφαλές συμπέρασμα: ένα σωστό πέρασμα από τις μυστικές υπηρεσίες και τα πρακτοριλικια οδηγεί παντού, αρκεί να το εγκαταλείψεις εγκαίρως.

Μεγάλη Παρασκευή

Φυσικά η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ δεν έχει κλείσει, μέχρι να κλείσουν όλες οι λεπτομέρειες, κι αυτές είναι πολλές. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, θα υπογραφεί το μνημόνιο στην Γενεύη και θ’ ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις δύο μηνών για τα υπόλοιπα. Πίσω από την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν κρύβεται κι άλλη μια αδυσώπητη μάχη για την εξουσία. Αυτή του αμερικανού Αντιπροέδρου Τζει Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τα 80στα γενέθλια του Ντόναλντ, που αντιμετωπίζει τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο είναι η αφετηρία μιας σκληρής μάχης διαδοχής μεταξύ των δύο αγαπημένων, που συγκρούονται με κάθε ευκαιρία. Στο Ιράν εν προκειμένω, ο Βανς είναι υπέρ της διπλωματίας, ενώ ο Ρούμπιο υπέρ της ισχύος. Ο ένας θέλει συμφωνίες στη Γενεύη, ο δεύτερος εκτιμά πως αν δεν τσακίσεις το καθεστώς και τις δυνατότητες του, το Ιράν του Κακού θα πετιέται ξανά και ξανά σαν Λερναία Ύδρα. Το μέλλον θα δείξει ποιος θα δικαιωθεί.

Διεθνολόγοι

Η αγαπημένη τάξη των ημερών. Το Μαντείο, αν και δεν τους έχει ανάγκη εννοείται, τους ακούει προσεκτικά. Ο Άγγελος Συρίγος, Α’ Αθήνας της ΝΔ εκτιμά ότι οι 60 μέρες εκεχειρίας μέχρι την τελική συμφωνία είναι πολύς χρόνος κι επικίνδυνος.

Όπως είπε (Σκάι), είναι ανοιχτό τι θα γίνει με τον μισό τόνο εμπλουτισμένου ουρανίου, και τα δεσμευμένα χρήματα του Ιράν στο εξωτερικό. «Επίσης αυτή την συμφωνία δεν τη θέλει το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ, και οι σκληροί του Ιραν και κάθε πλευράς».

Όμως το σημαντικό είναι άλλο. «Αν η συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν είναι ίδια με του Ομπάμα το ’15 την οποία απέρριψε ο Τραμπ, τότε γιατί έκανε τον πόλεμο; Για να καταλήξει εκεί που ήταν; Αυτό θα του στοιχίσει στις ενδιάμεσες» σημείωσε ο κ. Συρίγος.

Μεταξύ αυτών που δεν είναι ευχαριστημένοι είναι και οι ιέρακες των Ρεπουμπλικανών σημειώνει ο Κ. Αρβανιτόπουλος διεθνολόγος.

«Τα γενέθλια του Τραμπ είναι εγγύηση για την συμφωνία, που όμως δεν είναι συμφωνία αλλά οδικός χάρτης για την συμφωνία» τόνισε (Σκάι). «Στην πραγματικότητα ο Τραμπ είναι μεταξύ Σκύλας και Χάρυβδης. Προσπαθεί να περιορίσει τις απώλειες. Το Ισραήλ και οι ιέρακες των Ρεπουμπλικανών δεν είναι ευχαριστημένοι. Θα ανοίξει τους κρουνούς για να δώσει πράγματα στο Ιράν, χωρίς αντάλλαγμα. Το Ισραηλ είναι πολύ ανήσυχο, κι ο Λίβανος ανησυχεί πολύ, ενώ υπάρχει μεγάλη πίεση από τις χώρες του Κόλπου. Το Πακιστάν που μεσολάβησε, ευχαρίστησε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και …Τουρκία».

Κόμβος η Ελλάδα

Την ώρα που έχει πάρει φωτιά η διπλωματία, ο Έλληνας καταναλωτής ανησυχεί για την τιμή της βενζίνης κι ο βορειοευρωπαίος αν θα γεμίσουν γρήγορα οι αποθήκες φυσικού αερίου για να βγει ο επόμενος χειμώνας.

Ο Μιχάλης Μαθιουλάκης αναλυτής Ενεργειακής Στρατηγικής και Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ καθησυχάζει. «Την επόμενη μέρα θα έχουμε υπερπροσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου» είπε στον Π. Τσίμα. Η γεωπολιτική εκτίμησή του έχει ενδιαφέρον. Όλες οι χώρες του Κόλπου θα βρουν άλλους δρόμους μετά απ’ αυτό που έγινε στο Ορμούζ. Πακιστάν και Ινδία αναβαθμίζονται με αγωγούς για ανατολικά. Ενώ δυτικά, όλες οι έξοδοι οδηγούν στην Αίγυπτο κι από εκεί Κύπρο και Ελλάδα. Το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχτηκαν οι χώρες του Κόλπου καθώς γκρεμίστηκε η εικόνα ασφαλείας που έχτιζαν τόσα χρόνια.

Μεγάλη Παρασκευή Ν2

Η Παρασκευή δεν θα είναι μεγάλη μόνο για τα διεθνή, Αλλά και για τον Κώστα Ζαχαριάδη που ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την θέση εκπροσώπου Τύπου του Συριζα. Ο Κώστας, από τα παιδιά του Αλέξη, δεν έκρυψε ποτέ τις θέσεις του κι ετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο. Η Κουμουνδούρου μυρίζει μπαρούτι, καθώς Πολάκης-Παππάς έχουν ναρκοθετήσει την καρέκλα Φάμελλου οδηγώντας τον στην έξοδο. Ο Σωκράτης κρατάει ακόμα, αλλά κανείς δεν ξέρει για πόσο.

Ηδη αξιωματική αντιπολίτευση

Και η χθεσινή Alco (Alpha) έδωσε την θέση του δεύτερου στην ΕΛΑΣ του Αλέξη ο οποίος ανεβάζει την πίεση στον Ανδρουλάκη με ατάκες όπως «αν σε λίγες ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση με την ψήφο του λαού, όποτε κι αν στηθούν αυτές οι κάλπες».

Στην λαϊκή

Στο ΠΑΣΟΚ κινούνται με αστρονομικές ταχύτητες για τα δεδομένα παρελθόντων ετών. Χθες ο Πρόεδρος πήγε λαϊκή μαζί με Νάντια και υποψήφιους βουλευτές δυτικού τομέα όπως ο Λευτέρης Καρχιμάκης. Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με τις υψηλές τιμές φρούτων και λαχανικών και το χλιαρό ενδιαφέρον για το Πασοκ. Άσε που του έλεγαν συνέχεια , να μας προσέχεις το κορίτσι (τη Νάντια) ανεβάζοντας την πίεση στους υποψήφιους βουλευτές. Τώρα η ατάκα που άκουσε ένας φίλος μου μανάβης από τη Μανωλάδα, 'μα όλοι από τη Μεσσηνία είναι στο Ιλιον', μάλλον ως άκομψο καρφί στη Νάντια ακούστηκε παρά ως χιούμορ.

Συσκέψεις

Το Πασοκ είναι on fire και θα κάνει ότι μπορεί για ν’ ανέβει ξανά στην δεύτερη θέση. Εκτός από τις λαϊκές, ξεκινούν και οι συσκέψεις κομματικών για την δουλειά που πρέπει να γίνει στην Αττική. Πρώτη των πρώτων η Α’ Αθήνας με οικοδεσπότη τον Χρήστο Πρωτόπαπα που ορίστηκε υπεύθυνος. Μαζί του Δρούλιας του Οργανωτικού και Πέτρος Λάμπρου των ψηφοδελτίων. Παρόντες οι δημοτικοί σύμβουλοι κι ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, ενώ απουσία Γερουλάνου στις ΗΠΑ, παρόν ήταν όλο το γραφείο του (Μπυρίτης, Πανταζής, Κουμεντάκος, κλπ). Τίποτε ενδιαφέρον παρά μόνο ο Πανταζής που κάποια στιγμή είπε ότι οτιδήποτε δυναμώνει το ψηφοδέλτιο είναι ευπρόσδεκτο, με αφορμή φημολογία για κάθοδο Κασελάκη.

Θα είναι η μεταγραφή το καλοκαιριού αν τον κλείσει ο Ανδρουλάκης, το καμάρι του ΠΑΣΟΚ του 21ο αιώνα.

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