Πλησιάζει η ώρα του καλωδίου, τι είδε τη Πυθία στην Καλαμάτα, η φάση του Χρυσοχοΐδη

Αυτή την φορά υπάρχει σχέδιο

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Πλησιάζει η ώρα του καλωδίου, τι είδε τη Πυθία στην Καλαμάτα, η φάση του Χρυσοχοΐδη
ΜΑΝΤΕΙΟ
6'
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Η ώρα μηδέν έφτασε και μάλλον θα είναι η Κυριακή. Είναι η μέρα που άνευ απροόπτου θα αποπλεύσει το γαλλικό Abeille Marengo από το Ηράκλειο ώστε να ξεκινήσει άμεσα τις προκαταρκτικές εργασίες για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου Κύπρος-Ελλάδα. Βέβαια μην περιμένουμε καλώδιο νωρίτερα από το 2031. Ήταν για το ’29-’30 αλλά με οικονομικά αρχικά και τα γεωπολιτικά τζαρτζαρίσματα από τον ταραξία γείτονα που χώνεται σε ξένα νερά, πάει για το ’31. Το πλοίο είναι συμπαθέστατο. Ναυπηγήθηκε το 2009 στα ναυπηγεία Aker Yard της Νορβηγίας. Έχει μήκος 73,2 μέτρα, πλάτος 20 μέτρα, μέγιστο βύθισμα 7,75 μέτρα, μικτή χωρητικότητα (Gross Tonnage) 4.678 τόνοι, συνολική ισχύ μηχανών 10.200 kW και ικανότητα έλξης (Bollard Pull) έως 180 τόνους. Διαθέτει προηγμένο σύστημα Δυναμικής Τοποθέτησης (Dynamic Positioning Class 2), το οποίο του επιτρέπει να μένει απόλυτα σταθερό πάνω από συγκεκριμένα σημεία του βυθού παρά τα θαλάσσια ρεύματα.

Το δράμα της Κάσου

Έτσι ακίνητο θα το βλέπουν οι Κασιώτες και οι Καρπάθιοι να κάνει την δουλειά του στον βυθό, για να προετοιμάσει τα της πόντισης, και νομίζω θα στενοχωριούνται λιγάκι. Η Κάσος παίρνει ρεύμα από την Κάρπαθο μέσω καλωδίου, κι αυτό το ρεύμα παράγεται ακόμα με πετρέλαιο. Θα το πω, όπως μου το περιέγραψε Κασιώτης επισκέπτης το ’16: θα είναι σα να ρέει δίπλα μας ο Νείλος κι εμείς να μην μπορούμε να πάρουμε ούτε σταγόνα. Το καλώδιο υπερυψηλής τάσης θα μεταφέρει ρεύμα μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και αργότερα και Ισραήλ, αλλά δεν θα έχει καμία διακλάδωση για να δίνει και στα νησάκια παραπλεύρως. Σκληρό.

Υπάρχει σχέδιο

Όλη η προσοχή όμως είναι στραμμένη στο γεωπολιτικό και αν θα υπάρξει και τι είδους, τουρκική αντίδραση στις εργασίες του γαλλικού πλοίου, όπως υπήρξε τον Ιούλιο του ’24 παρενόχληση του ιταλικού τότε πλοίου. Όμως τώρα το τοπίο είναι διαφορετικό. Τα σήματα που εκπέμπει η κυβέρνηση για το θέμα, οχτώ μήνες περίπου πριν τις εκλογές, είναι ότι υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα για αντιμετώπιση κάθε περιστατικού. Το υπαινίχθη ο Πρωθυπουργός στη ΝΥ, το είπε κι ο Δένδιας, το είπε κι η Ντόρα. Ελπίζουμε να μην το δούμε.

Επιστρέφει για να ξαναφύγει

Ο Κυριάκος επέστρεψε Αθήνα μετά την περιοδεία στην Μεσσηνία και την ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Σήμερα βλέπει τον αγαπημένο Επίτροπο -που βρίζουν όλοι γιατί ανεβάζει τις τιμές - για το Κλίμα, τους Ρύπους και την Καθαρή Ανάπτυξη Wopke Hoekstra. Ενώ την Κυριακή, ίσως κι από Σάββατο βράδυ πάει στις εξωτικές Σέρρες, το άντρο του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου που άλωσε την καραμανλική έδρα τα τελευταία χρόνια. Ο Χάτζη είχε κάτι περιπέτειες με την πτήση της Aegean για Βιέννη,

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και τις απειλές για βόμβα, αλλά τέλος καλό όλα καλά.

Υποτονικό

Στην Μεσσηνία ο Κυριάκος έκανε αυτό που κάνει πάντα. Συναντήθηκε με κόσμο στο δρόμο

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Δεν είπε όχι σε καμια σέλφι

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και ξεσήκωσε τα γαλάζια πλήθη στο ετήσιο συνέδριο των Δήμων (ΚΕΔΕ). Οξυδερκές αετόπουλο της αυτοδιοίκησης μου μετέφερε τα εξής: δόθηκαν πολλές υποσχέσεις ότι θα σας δώσουμε λεφτά για ασφαλτοστρώσεις όταν πέσουν τα καύσιμα, κι επίσης ότι θα διπλασιαστούν τα λεφτά για συντήρηση των σχολείων.

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Η αίθουσα ήταν γεμάτη αλλά γενικά το κλίμα υποτονικό. Ο Πρωθυπουργός μίλησε, χειροκροτήθηκε κι έφυγε. Ο Λιβάνιος υπεραμύνθηκε του νομοσχεδίου αλλά επειδή θα μιλούσε ο ΠΘ ήταν μαζεμένος. Ο Ανδρουλάκης έκατσε στην πρώτη σειρά, δεν τον χειροκρότησε κανείς, ούτε καν ο Χάρης Δούκας

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μόνο κάτι λίγοι κλακαδόροι, μίλησε κι έφυγε. Όλοι τάξανε την Άρτα και τα Γιάννενα. Έλειπαν οι σταρ-Δήμαρχοι: Παχατουρίδης, Αγγελούδης, Μώραλης, κάποιοι δικαιολογημένα αφού έχουν μπλέξει με το «Χωριάτικο». Γενικά η γεύση ήταν σούπα, άνευρο και η γνωστή μιζέρια των δημάρχων που ζητούν λεφτά. Ο Περιφερειάρχης Πτωχός παίνεψε ιδιαίτερα τον Κυριάκο. Το μεσημέρι όλοι έτρεξαν στο Κεντρικόν

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για γουρνοπούλα.

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Ευχαρίστησα θερμά το αετόπουλο και θα επανέλθω αν υπάρξει θέμα

Μια στο καρφί

Οι Δήμαρχοι απ’ ότι κατάλαβα κρατούν μικρό καλάθι στις εξαγγελίες για οικονομικές παροχές. Μέχρι να δουν τα λεφτά δεν πιστεύουν τίποτα. Και οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι σε δύο χρόνια οπότε ποιος ζει ποιος πεθαίνει. Ο ίδιος ο Κυριάκος πάντως τους έχει μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Στην τελευταία του συνέντευξη (Alpha 9,89), άφησε βάσιμες μπηχτές. «Υπάρχουν ζητήματα με τα οικονομικά των δήμων, αλλά υπάρχουν και αρκετοί Δήμοι που, λυπάμαι, θα το πω πολύ ωμά, προτιμούν να κάνουν πλατείες από το να επισκευάζουν σχολεία. Υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα. Καλό είναι να αναλογιστούν και οι Δήμαρχοι ποιες είναι οι προτεραιότητές τους».

Στα Σέρρας

Την Κυριακή οι Πρωθυπουργός πάει Σέρρες λοιπόν όπου γιορτάζουν οι Ταξιάρχες. Η γιορτή είναι σημαντική και από θρησκευτικής πλευράς θέλω να εντυπωσιάσω λέγοντας ότι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες υπάρχουν μόνο στην Μυτιλήνη. Αύριο βράδυ θα γίνει υποδοχή των σημαντικών βυζαντινών κειμηλίων που επέστρεψαν οι Βούλγαροι, και λιτανεία στην οποία δεν αποκλείεται να λάβει μέρος και ο Κυριάκος. Επίσης θα επισκεφτεί το ανακαινισμένο -με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης- χιονοδρομικό στα Λαϊλιά.

Χρόνια Πολλά Μιχάλη!

Δηλαδή σε κάθε Μιχάλη, και στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη

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ο οποίος διάγει φάση τρελά παραγωγική. Θα ησυχάσει όταν τους συλλάβει όλους και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα το κάνει.

Κι ένας Άγγελος

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Πρόκειται για τον Άγγελο Χωριανόπουλο, τον πιο πιτσιρικά στο πακέτο των υποψηφίων που ανακοινώθηκαν χθες από τη ΝΔ. Παρ’ ότι σπούδασε στο ΟΠΑ, η ‘τρέλα’ του είναι η ανάλυση γεωπολιτικού ρίσκου στο οποίο έχει διαγράψει ήδη δημόσια διαδρομή. Τώρα θα πάρει το ρίσκο να κατέβει με τη ΝΔ στο Βόρειο Τομέα. Είναι από το κύμα των 30άρηδων που φέρνει στα γαλάζια ψηφοδέλτια ο Κυρανάκης, και ο συγκεκριμένος είναι ακόμα μικρότερος, μόλις 28. Τον ενδιαφέρει η πολιτική και τον πολιορκούσε και η Αφροδίτη. Ο Κυρανάκης έχει πάρει πολύ ζεστά γενικώς το scouting και τις επόμενες μέρες ετοιμάζει ανοιχτό debate για 17-35 στην Πειραιώς, με στόχο να ανιχνευτούν ταλέντα. Ανοιχτό υπό την έννοια ότι δεν χρειάζεται να είναι μέλος της ΟΝΝΕΔ για να πας, αλλά προφανώς από εκεί θα προσέλθουν οι περισσότεροι.

Σας φιλώ

Η Πυθία

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