Πάτρα: Ξεκινά η δίκη της Μουρτζούκου για τις δολοφονίες τριών παιδιών

Η δίκη που αρχίζει στην Πάτρα αφορά τους θανάτους των δύο παιδιών της Ειρήνης Μουρτζούκου, αλλά και ενός βρέφους φίλης της

Μιχάλης Παπαδάκος

Πάτρα: Ξεκινά η δίκη της Μουρτζούκου για τις δολοφονίες τριών παιδιών
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  • Ξεκινά η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στην Πάτρα για τον θάνατο τριών βρεφών, μεταξύ αυτών και των δύο παιδιών της.
  • Η κατηγορούμενη, 25 ετών, θα δικαστεί για θανάτους που σημειώθηκαν μέσα σε περίπου τρία χρόνια, περιλαμβάνοντας βρέφος φίλης της και τα δύο δικά της παιδιά.
  • Η δίκη διεξάγεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας με ειδικό σχέδιο και ισχυρή αστυνομική συνοδεία.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει ομολογίες της κατηγορούμενης σχετικά με τις τρεις υποθέσεις.
  • Συνεχίζεται ξεχωριστή έρευνα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, που δεν αφορά τη δίκη στην Πάτρα.
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Με ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να αρχίσει σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο τριών βρεφών, ανάμεσά τους και τα δύο παιδιά της.

Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο όταν ήρθε στο φως της δημοσιότητας, περνά πλέον στη δικαστική της φάση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην ακροαματική διαδικασία.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η μεταφορά της στο δικαστήριο

Η 25χρονη κατηγορούμενη βρίσκεται ήδη στην Πάτρα και κρατείται στο Τμήμα Μεταγωγών. Η μεταφορά της στο Δικαστικό Μέγαρο αναμένεται να γίνει υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης έχει καταρτιστεί ειδικό σχέδιο ασφαλείας, με αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται τόσο στο εσωτερικό του δικαστηρίου όσο και στους γύρω χώρους.

Οι τρεις θάνατοι για τους οποίους θα δικαστεί

Η Ειρήνη Μουρτζούκου θα καθίσει στο εδώλιο για τρεις θανάτους βρεφών, οι οποίοι καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα περίπου τριών ετών.

Ειδικότερα, η δίκη αφορά τον θάνατο ενός βρέφους έξι μηνών, παιδιού φιλικού της προσώπου, τον Φεβρουάριο του 2021, τον θάνατο του πρώτου δικού της παιδιού, ηλικίας μόλις 19 ημερών, τον Ιούνιο του 2022, καθώς και τον θάνατο της δεύτερης κόρης της, Μαρίας-Φρειδερίκης, μόλις δύο μηνών, τον Οκτώβριο του 2023.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας το δικαστήριο θα εξετάσει τις μαρτυρικές καταθέσεις, τις πραγματογνωμοσύνες και το σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 25χρονη έχει προχωρήσει σε ομολογίες για τις τρεις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Συνεχίζεται η έρευνα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη παραμένει η ξεχωριστή ποινική διερεύνηση για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο της δίκης που ξεκινά αύριο στην Πάτρα.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη Δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια, με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο να καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία και να αποφανθεί επί των κατηγοριών που αντιμετωπίζει η 25χρονη.

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