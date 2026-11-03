Ειρήνη Μουρτζούκου: Ξεκινά αύριο η δίκη για τις τρεις δολοφονίες βρεφών στα Δικαστήρια Πάτρας

Πρόκειται για τρεις δολοφονίες από το 2021 έως το 2023 τις οποίες έχει ομολογήσει

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ξεκινά αύριο η δίκη για τις τρεις δολοφονίες βρεφών στα Δικαστήρια Πάτρας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για τις δολοφονίες τριών βρεφών ξεκινά αύριο στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών.
  • Η κατηγορούμενη έχει ομολογήσει τις δολοφονίες δύο δικών της παιδιών και ενός βρέφους φίλης της που συνέβησαν από το 2021 έως το 2023.
  • Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και εξέδωσε παραπεμπτικό βούλευμα εναντίον της 25χρονης.
  • Η εισαγγελέας περιέγραψε την Ειρήνη Μουρτζούκου ως επικίνδυνο και αδίστακτο άτομο που δεν εμφανίζει ενοχές ή συναισθηματικούς δεσμούς με τους γύρω της.
  • Η δίκη αφορά επίσης σοβαρές υποθέσεις που ξεκινούν από το 2020, όπως απόπειρα δολοφονίας πρώην συντρόφου και θανάτους βρεφών της κατηγορούμενης και φίλης της.
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Αύριο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ξεκινά η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον θάνατο τριών βρεφών, δύο δικών της παιδιών και ένα ακόμη βρέφος μίας φίλης της, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου βρίσκεται στις φυλακές του Ελαιώνα από τον περασμένο Σεπτέμβρη, μετά την μεταγωγή της από τις φυλακές Κορυδαλλού. Η διαδικασία που ξεκινά αύριο αφορά στις δολοφονίες των τριών βρεφών, τις οποίες έχει ήδη ομολογήσει.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας υιοθέτησε στο σύνολό της την εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση και εξέδωσε παραπεμπτικό βούλευμα σε βάρος της 25χρονης κατηγορούμενης.

Στην πρότασή της, η εισαγγελέας χαρακτηρίζει την Ειρήνη Μουρτζούκου ως ένα «οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο». Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η 25χρονη «απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή», ενώ απορρίπτεται πλήρως ο ισχυρισμός της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αχαΐας αφορά σειρά σοβαρών υποθέσεων που εκτείνονται από το 2020 και μετά:

  • Χριστούγεννα 2020: Απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου της.
  • 4 Φεβρουαρίου 2021: Θάνατος του έξι μηνών βρέφους φίλης της, της Κατερίνας.
  • 19 Ιουνίου 2022: Θάνατος του πρώτου παιδιού της, σε ηλικία 19 ημερών.
  • 17 Οκτωβρίου 2023: Θάνατος της δύο μηνών κόρης της, Μαρίας-Φρειδερίκης.

Παράλληλα, στην εισαγγελική πρόταση επισημαίνεται ότι από τη συμπεριφορά της δεν προκύπτει πως αναπτύσσει ουσιαστικούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της.

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