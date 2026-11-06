Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Σύνταξη στα 6,86 έτη λόγω Δημογραφικού!
Ελεύθερος Τύπος: Τον Δεκέμβριο το νέο Μητρώο Ακινήτων
Η Καθημερινή: Βγαίνουν NAVTEX και πλοίο
Τα Νέα: Ένας όροφος μπόνους
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.
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