Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Σύνταξη στα 6,86 έτη λόγω Δημογραφικού!

Ελεύθερος Τύπος: Τον Δεκέμβριο το νέο Μητρώο Ακινήτων

Η Καθημερινή: Βγαίνουν NAVTEX και πλοίο

Τα Νέα: Ένας όροφος μπόνους

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

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