7 στους 10 Έλληνες δεν πιστεύουν στη «δικαιοσύνη» για τα Τέμπη!

Το ότι 7 στους 10 Έλληνες δεν πιστεύουν ότι για τα Τέμπη θα υπάρξει δικαιοσύνη, είναι ντροπή για τη χώρα

Νίκος Συρίγος

7 στους 10 Έλληνες δεν πιστεύουν στη «δικαιοσύνη» για τα Τέμπη!
Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου του 2026. Αυτό αποφασίστηκε και αυτό θα γίνει. Το τι ακριβώς δίκη θα υπάρξει είναι μεγάλη κουβέντα. Αν θα είναι δίκαιη, αν θα παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία, αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, αν θα τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι κλπ. Και εν τέλει αν οι ψυχές που χάθηκαν και οι γονείς, αδερφοί, σύζυγοι, σύντροφοι, φίλοι μαζί και οι κανονικοί άνθρωποι ησυχάσουν. Αυτό θα το ξέρουμε στο τέλος της δίκης, όταν κι όποτε.

Η κοινωνία ωστόσο με όλο αυτό το «έργο» που έχει δει και συνεχίζει να βλέπει από εκείνο το βράδυ και μετά, φαίνεται πως δεν έχει εμπιστοσύνη σε όλους όσοι καμώνονται ότι «πρέπει να μιλήσει η δικαιοσύνη». Η τελευταία δημοσκόπηση φτάνει το ποσοστό των πολιτών που πιστεύουν ότι ΔΕΝ θα αποδοθεί δικαιοσύνη και ΔΕΝ θα τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι στο 71,5%. Κι αυτό από μόνο του θα έπρεπε να λέει πολλά και στην κυβέρνηση και στη δικαστική εξουσία.

Κι όλα αυτά για τη σημαντικότερη δίκη στη μεταπολίτευση. Γιατί; Διότι πέραν της τραγωδία και των υπευθύνων για το θάνατο 57 ανθρώπων, οφείλουμε να δικάσουμε την ΣΑΠΙΛΑ αυτής της χώρας που καταδικάζει τα παιδιά μας σε θάνατο. Να δικαστούν όλοι αυτοί που έτρωγαν λεφτά ενώ έπρεπε να φτιάξουν τον σιδηρόδρομο, να δικαστούν όλοι αυτοί που μας κορόιδευαν για την ασφάλεια των τρένων, να δικαστούν όλοι αυτοί που συνεχίζουν να πιστεύουν ότι κυβερνούν μια χώρα με 11 εκατομμύρια «γίδια», πράγμα βολικό για τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες» αλλά όχι για τη χώρα.

Το ότι 7 στους 10 Έλληνες δεν πιστεύουν ότι για τα Τέμπη θα υπάρξει δικαιοσύνη, είναι ντροπή για τη χώρα. Μια ακόμα. Και αυτό δεν αλλάζει όχι τα ΜΑΤ αλλά ούτε τα Τανκς να κατεβάσεις στο Σύνταγμα. Άλλη κατάντια και αυτή…

