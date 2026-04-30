Οι νταβατζήδες του πλανήτη

Παρά τις μεγαλοστομίες των ισχυρών του πλανήτη, στη Γάζα η γενοκτονία των Παλαιστινίων συνεχίζεται. Ο παλαιστινιακός λαός αφανίζεται σε καθημερινή βάση. Άλλοι από τα όπλα και άλλοι από την πείνα, τις αρρώστιες και τις κακουχίες. Ένας ολόκληρος πλανήτης παρακολουθεί την προσπάθεια αφανισμού ενός λαού κι όχι μόνο δεν κάνει τίποτα αλλά όταν κάποιοι επιχειρούν με κάθε τρόπο, κόστος και τίμημα να βοηθήσουν, πέφτουν και εκείνοι θύματα των ισραηλινών δυνάμεων.

Κάποιοι Έλληνες, κόντρα σε όλους και όλα, ακόμα και στο ίδιο τους το κράτος, έχουν επιχειρήσει ουκ ολίγες φορές να φτάσουν στη Γάζα και να βοηθήσουν τον κόσμο. Όπως κι όσο μπορούν. Το αποτέλεσμα διαρκώς είναι το ίδιο. Τους κόβουν τον δρόμο. Είτε από στεριά, είτε από θάλασσα. Και στα ελληνικά και στα διεθνή ύδατα. Ουδείς αντιδρά, ουδείς μπορεί να τους προστατέψει.

Οι ελληνικές αρχές δεν λειτουργούν καν ως Πόντιος Πιλάτος. Είναι εξαφανισμένες και έχουν παραδώσει την εξουσία στις ισραηλινές δυνάμεις. Κάνουν πώς δεν βλέπουν και δεν ακούν τι συμβαίνει. Και δεν ντρέπεται κανείς. Όχι γιατί δεν αφήνουν κάποιους κανονικούς ανθρώπους να βοηθήσουν έναν λαό που αφανίζεται αλλά γιατί δεν προστατεύουν ούτε καν τον Έλληνα πολίτη… Είναι τέτοια η δουλοπρέπεια ενός ολόκληρου πλανήτη- πλην των Ισπανών- απέναντι στους νταβατζήδες του κόσμου, που θέλει να μας μετατρέψει από πολίτες σε πόρνες. Μέχρι να σκύψει και το τελευταίο κεφάλι που μένει να κοιτάει προς τα πάνω, όπως απαιτεί η λέξη άνθρωπος. Και ναι, μέχρι να μπει και ο τελευταίος από εμάς στο πλοίο για τη Γάζα, είμαστε όλοι άξιοι της μοίρας μας. Κακομοίρηδες και λίγοι.