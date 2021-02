Top10: Δέκα απίθανα πράγματα που δεν γνωρίζαμε για τον Brad Pitt!

Όταν η Jane Etta Pitt έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ούτε μπορούσε να φανταστεί πως αυτός ο κατάξανθος άγγελος, μία μέρα θα γινόταν ένα από τα «χρυσά» και πιο ακριβοπληρωμένα ονόματα του Hollywood, μία παρουσία που θα έκανε τον γυναικείο πληθυσμό να παραληρεί σε κάθε εμφάνισή του.

Ο Brad Pitt γεννήθηκε στην Οκλαχόμα στις 18 Δεκεμβρίου του 1963, όμως μεγάλωσε στο Μιζούρι παρέα με τα δύο μικρότερα αδέρφια του, τον Douglas Mitchell και την Julie Neal. Στο σχολείο υπήρξε ένα δραστήριο παιδί, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα αθλήματα και πιο συγκεκριμένα το γκολφ, το τένις και την κολύμβηση. Ολοκληρώνοντας τις σχολικές του υποχρεώσεις, ο Pitt αποφάσισε να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία και τη διαφήμιση, μπαίνοντας το 1982 ως φοιτητής στο πανεπιστήμιο του Μιζούρι. Δεν άργησε βέβαια να αλλάξει γνώμη, όταν συνειδητοποίησε πως αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει είναι ο κινηματογράφος, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τις σπουδές του και να αναζητήσει την τύχη του στο Λος Άντζελες, όπου άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα υποκριτικής με τον couch Roy London.

Η καριέρα του ξεκίνησε σχετικά σύντομα και συγκεκριμένα το 1987, όταν έκανε την πρώτη του ανεπίσημη εμφάνιση στις ταινίες «No way out», «No man’s land» και «Less than zero». Έκτοτε ακολούθησαν πολλές συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, με σημαντικότερες από αυτές το «The dark side of the sun» στο οποίο είχε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο και το «21 Jump Street» που τον έκανε γνωστό σε ένα ευρύτερο κοινό. Η μεγάλη στιγμή βέβαια, ήρθε το 1991 όταν ο Ridley Scott του πρόσφερε μία θέση στο cast της κλασικής πλέον ταινίας «Thelma & Louise», μία συμμετοχή που αποτέλεσε το τυχερό «διαβατήριο» για τα μεγαλύτερα στούντιο του Hollywood.

Παρότι η επαγγελματική του πορεία και η προσωπική του ζωή έχουν γίνει ουκ ολίγες φορές «τροφή» για εξώφυλλα περιοδικών και tabloids, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει δέκα λιγότερο γνωστά facts για τη ζωή του πιο λαμπερού γόη της μεγάλης οθόνης.

Μέχρι να καταφέρει να εδραιωθεί στον χώρο του κινηματογράφου και ενόσω πραγματοποιούσε μαθήματα υποκριτικής, είχε εργαστεί ως οδηγός πολυτελών οχημάτων και ως μασκότ για γνωστή αμερικάνικη αλυσίδα τηγανιτών κοτόπουλων. Βλέποντας την ταινία «Lock stock and two smoking barrels» που γύρισε ο Guy Ritchie το 1998, θέλησε να συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη και εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να συμμετέχει στην επόμενη ταινία του. Ωστόσο, επειδή του ήταν πολύ δύσκολο να αφομοιώσει τη Βρετανική προφορά, ο Ritchie αποφάσισε να δημιουργήσει για αυτό τον ρόλο του ιρλανδού «One Punch» Mickey Pikey, στην ταινία «Snatch» του 2000. Ο Brad Pitt ήταν ο πρώτος άνδρας που κέρδισε τον τίτλο του «Sexiest Man Alive» το 1994 από το περιοδικό People, ενώ o ίδιος τίτλος του δόθηκε και το 2000. Η φοίτηση του Brad Pitt στο πανεπιστήμιο του Μιζούρι διήρκησε μόλις δύο εβδομάδες! Ο ηθοποιός παράτησε τις σπουδές του και μετακόμισε στο Λος Άντζελες έχοντας μόνο 325 δολάρια στο πορτοφόλι του, ενώ μέχρι να μπορέσει να βρει μία απασχόληση που θα του παρείχε ένα ικανοποιητικό εισόδημα, φιλοξενούνταν στον καναπέ της τραγουδίστριας Melissa Etheridge. Τον Ιανουάριο που μας πέρασε, με αφορμή μία βράβευση στην οποία ήταν παρόν και ο Bradley Cooper, o Pitt αποκάλυψε πως ο Cooper ήταν ο άνθρωπος που τον παρότρυνε να παρακολουθήσει συναντήσεις Ανωνύμων Αλκοολικών και πως δίχως εκείνον, δεν θα είχε καταφέρει να ξεκινήσει τη διαδικασία απεξάρτησης. Τρεις από τις ταινίες στις οποίες έχει συμμετέχει, περιλαμβάνουν τον αριθμό εφτά («Se7en», «Seven years in Tibet», «Sinbad: Legend of the Seven seas») και τρεις που περιλαμβάνουν τον αριθμό δώδεκα, («12 Monkeys», «Ocean’s Twelve», «12 Years a Slave»). Σε μία συνέντευξη που είχε δώσει η Gwyneth Paltrow τον Οκτώβριο του 2018 με αφορμή τις κατηγορίες εναντίον του παραγωγού Harvey Weinstein για σεξουαλική κακοποίηση γυναικών, είχε αναφέρει πως ο Brad Pitt ήταν ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο εκμυστηρεύτηκε την επίθεση που δέχθηκε από τον παραγωγό. Μάλιστα, όταν οι τρεις τους βρέθηκαν τυχαία στην πρεμιέρα της παράστασης «Hamlet» στο Broadway, o Pitt είχε σπρώξει τον Weinstein πάνω σε έναν τοίχο, απειλώντας τον πως εάν ενοχλήσει ξανά την Paltrow, θα τον σκοτώσει. Μερικές από τις αγαπημένες του ταινίες είναι το «Saturday Night Fever» και το «Dr. Strangelove», ενώ η ταινία με την οποία έχει κλάψει περισσότερο είναι το «How to Train Your Dragon». Η αρχική επιλογή του παραγωγού για τη συμπρωταγωνίστρια του στην ταινία «Mr. & Mrs. Smith» ήταν η Nicole Kidman. Όταν όμως ο Doug Liman ανέφερε στον Pitt τη σκέψη του, εκείνος του εκμυστηρεύτηκε πως δεν έχει ιδιαίτερη χημεία με τη συγκεκριμένη ηθοποιό και ήταν έτοιμος να ακυρώσει τη συμμετοχή του, μέχρι που προτάθηκε το όνομα της Angelina Jolie ως αμέσως επόμενη επικρατέστερη και υπέγραψε δίχως δεύτερη σκέψη! Με αφορμή τη συμμετοχή του στην ταινία «Fight Club» ως Tyler Durden, o Brad Pitt χρειάστηκε να σπάσει τα δύο μπροστινά του δόντια οικειοθελώς επειδή το απαιτούσε το σενάριο.

