The Voice Ημιτελικός: Οι παίκτες που θα δώσουν «μάχη» για την πρόκριση τον τελικό (photos)

Ανδρέας Μηλιώτης: Μένει στην Κύπρο, είναι 27 ετών και δουλεύει στο Τμήμα Marketing Χρηματοοικονομικής Εταιρείας. Σπούδασε στο Παρίσι και πήρε Master στις Διεθνείς Σχέσεις. Έχει κάνει τέσσερα χρόνια μαθήματα φωνητικής όμως δεν είχε πραγματοποιήσει καμία live εμφάνιση σε κοινό πριν την εμπειρία του στο The Voice. Τραγουδώντας «Purple Rain» του Prince στις Blind Auditions κέρδισε την προτίμηση και των τεσσάρων coaches και έκανε τον Πάνο Μουζουράκη να μπλοκάρει την Έλενα Παπαρίζου. Εκείνος επέλεξε την ομάδα του Σάκη Ρουβά. Με Jessie J και το «This is me» από την ταινία «The Greatest Showman» πέρασε από τα knockouts και τα battles. Στα Cross Battles πήρε την πρόκριση στον ημιτελικό τραγουδώντας Bruno Mars και «When I was your man».



Πηγή: ΣΚΑΙ