Αλεξάνδρα Παναγιώταρου - Κατερίνα Λιόλιου: Το «καυτό» δίδυμο που κέρδισε το «J2US» (vids)

J2US: Από τα πρώτα επεισόδια του show ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για την πρώτη θέση και τελικά επιβεβαίωσαν τον τίτλο τους

Μετά από τρεις μήνες στον αέρα, το «J2US» έφτασε στο τέλος του το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

Τα τρία ζευγάρια έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή, χαρίζοντας όμορφες ερμηνείες και υπέροχες εμφανίσεις, στο τέλος όμως ένα κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο του «J2US».

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και Κατερίνα Λιόλιου, συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους του τηλεοπτικού κοινού και έτσι επιβεβαίωσαν τον τίτλο του «φαβορί» που είχαν από τα πρώτα κι’ όλας επεισόδια.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος, ήρθε δια στόματος Νίκου Αλιάγα, ο οποίος ήταν special guest στο show, αντικαθιστώντας στην κριτική επιτροπή τη Δέσποινα Βανδή, η οποία εμφανιζόταν από το σπίτι της σε ζωντανή σύνδεση, καθώς νοσεί με κορονοϊό.

O Μαρίνος Κόνσολος με την Ελένη Δήμου και η Άννα Μαρία Ψυχαράκη με τον Σταν (καθώς ο παρτενέρ της, Χάρης Βαρθακούρης είναι θετικός στον κορονοϊό) ήταν οι φιναλίστ του λαμπερού show.

Απολαύστε τις νικήτριες του φετινού «J2US» στην παρακάτω gallery:

J2US: Η ανάρτηση του Δημήτρη Κεχαγιά μετά τη νίκη της Κατερίνας Λιόλιου

Στα παρασκήνια του «Just the 2 of Us» βρέθηκε χθες (1/1) και ο Δημήτρης Κεχαγιάς, τον οποίο οι φήμες εδώ και καιρό θέλουν ζευγάρι με την Κατερίνα Λιόλιου.

Ο ίδιος μετά την ανακοίνωση πως η Κατερίνα Λιόλιου και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πήραν την πρώτη θέση, έκανε και μια σχετική ανάρτηση, δίνοντάς τους συγχαρητήρια.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Κεχαγιά

«J2US» Τo ξεκαρδιστικό troll video αφιερωμένο στον Κοκλώνη

Ένα από τα βίντεο που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του τελικού και που ούτε ο ίδιος ο Νίκος Κοκλώνης δεν γνώριζε, ήταν αυτό που προβλήθηκε λίγο μετά το τέλος του διαγωνιστικού μέρους του J2US όταν οι φιναλίστ είχαν ολοκληρώσει τις εμφανίσεις τους. Το συγκεκριμένο βίντεο παρουσίαζε το... έξυπνο παρουσιαστή Νίκο Κοκλώνη στο πιο έξυπνο σόου!

J2US: Οι «Μέλισσες» έφεραν το... καλοκαίρι

Τη δική τους υπέροχη νότα στη βραδιά του τελικού έδωσαν οι «Μέλισσες», με τον Χρήστο Μάστορα να ερμηνεύει πολλές από τις επιτυχίες του συγκροτήματος.

Επίσης, ο Χρήστος Μάστορας κάλεσε στη σκηνή του σόου τον Νίκο Αλιάγα και τραγούδησαν μαζί, με τον δημοσιογράφο να πλέκει το εγκώμιο του frontman των «Μελισσών».

