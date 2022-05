Eurovision: Οι 19 φορές που η Ελλάδα μπήκε στη δεκάδα – Τα προγνωστικά για την Αμάντα

Eurovision 2022: Η Αμάντα Γεωργιάδη μετά τον πρώτο ημιτελικό προετοιμάζεται για τον τελικό του Σαββάτου - Θετικά τα προγνωστικά μετά την εμφάνιση της - Μέχρι στιγμής η χώρα μας έχει καταφέρει να πλασαριστεί στην δεκάδα 19 φορές

Θετικό αποτύπωμα στο κοινό άφησε η ελληνική συμμετοχή της Ελλάδας στη φετινή Eurovision με την Αμάντα Γεωργιάδη, η οποία μαζί με την ομάδα της προετοιμάζονται, πλέον για τη βραδιά του τελικού (θα εμφανιστεί 15η).

Την ίδια ώρα τα στοιχήματα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιτελικού της Eurovision δείχνουν την ελληνική συμμετοχή στην 6η θέση διατηρώντας ως ακλόνητο φαβορί για την πρώτη θέση το τραγούδι της Ουκρανίας.

Όσον αφορά τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί την Πέμπτη τα στοιχήματα δείχνουν ως πιθανότερες για πρόκριση χώρες τις ακόλουθες:

Οι φορές που η Ελλάδα πλασαρίστηκε στην 10άδα

Στο παρελθόν πολλές ήταν οι ελληνικές συμμετοχές που είχαν καταφέρει να ξεχωρίσουν, με την αρχή βεβαίως να γίνεται το 1974 όταν η Μαρινέλλα είχε αγωνιστεί με το «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τ΄αγόρι μου».

1977: Πασχάλης, Μπέσσυ Αργυράκη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μαριάννα Τόλη – Μάθημα Σολφέζ – 5η θέση

1978: Τάνια Τσανακλίδου – Τσάρλι Τσάπλιν – 8η θέση

1979: Ελπίδα – Σωκράτης – 8η θέση

1981: Γιάννης Δημητράς – Φεγγάρι Καλοκαιρινό – 8η θέση

1987: Bang – Stop! -10η θέση

1989: Μαριάννα Ευστρατίου – Το Δικό Σου Αστέρι – 9η θέση

1992: Κλεοπάτρα – Όλου του Κόσμου η Ελπίδα – 5η θέση

1993: Καίτη Γαρμπή ,Ελλάδα – Χώρα του Φωτός – 9η θέση

2001: Antique, Die For You – 3η θέση

2004: Σάκης Ρουβάς, Shake It – 3η θέση

2005: Έλενα Παπαρίζου – My Number One – 1η θέση

2006: Άννα Βίσση – Everything – 9η θέση

2007: Σαρμπέλ – Yassou Maria – 7η θέση

2008: Καλομοίρα Σαράντη – Secret Combination – 3η θέση

2009: Σάκης Ρουβάς – This Is Our Night 7η θέση

2010: Γιώργος Αλκαίος & Friends – ΩΠΑ! – 8η θέση

2011: Λούκας Γιώρκας & Stereo Mike Watch My Dance – 7η θέση

2013: Koza Mostra & Αγάθωνας Ιακωβίδης – Alcohol Is Free – 6η θέση

2021: Στεφανία – 10η θέση

Eurovision 2022: Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό του Σαββάτου

Ελβετία

Αρμενία

Ισλανδία

Λιθουανία

Πορτογαλία

Νορβηγία

Ελλάδα

Ουκρανία

Μολδαβία

Ολλανδία

