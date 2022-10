Ηθοποιοί σε ρόλους παρουσιαστών – Από την Κορινθίου στη Μακρυπούλια

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Συστήθηκαν στο ευρύ κοινό ως πρωταγωνιστές αγαπημένων σειρών, όμως τόλμησαν να δοκιμάσουν και κάτι διαφορετικό αναλαμβάνοντας το τιμόνι εκπομπών και τηλεπαιχνιδιών. Στην εγχώρια τηλεοπτική πραγματικότητα, δεν είναι λίγοι οι ηθοποιοί που έγιναν παρουσιαστές και, μάλιστα, πολλές φορές με τρομερή επιτυχία.

Η πιο πρόσφατη άφιξη σε αυτή τη λίστα είναι η Μαρία Κορινθίου. Η Μόνικα Μπελούτσι της Ελλάδας, με το μεσογειακό ταπεραμέντο, βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σε έναν ρόλο διαφορετικό από αυτόν που την έχουμε συνηθίσει. Πάντα τολμηρή, η Μαρία έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι έχει δεχτεί αρκετές φορές προτάσεις για παρουσίαση αλλά μέχρι τώρα δεν το είχε κάνει. Η μυθοπλασία και οι θεατρικές παραστάσεις τραβούσαν όλο της το ενδιαφέρον.





H Μαρία Κορινθίου

Το τηλεοπτικό της ντεμπούτο, πάντως, έγινε το 2006 μέσα από τη δραματική σειρά του Μανούσου Μανουσάκη «Κρυφά μονοπάτια». Ακολούθησε ένα μικρό πέρασμα από την κωμική σειρά «Ήρθε κι έδεσε», ενώ βρέθηκε σε κάποια επεισόδια της σειράς «Singles 2». Ο πρώτος της πρωταγωνιστικός ρόλος ήρθε τη σεζόν 2007-2008 στη δραματική σειρά «Ο Γητευτής» στον ANT1. Ρόλοι και κάποιες συμμετοχές σε φιλανθρωπικά σόου την έκαναν εξαιρετικά αγαπητή στο ευρύ κοινό, στοιχείο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιλογή της για την πρωινή εκπομπή.

Στην πρωινή ζώνη, στο MEGA αυτή τη φορά, συναντάμε ένα ακόμη ταλαντούχο πλάσμα που προέρχεται από τον κόσμο της υποκριτικής. Η Δανάη Μπάρκα έφερε άλλο αέρα στη μικρή οθόνη, γεμάτη θετική ενέργεια και χαμόγελα. Το μικρόβιο της ηθοποιού ρέει στο αίμα της, καθώς η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου φρόντισε να της μεταδώσει την αγάπη της για το θέατρο και την τηλεόραση.

Η Δανάη Μπάρκα

«Συνειδητοποίησα πολύ νωρίς τι ήθελα να γίνω, γιατί η μητέρα μου πήγε στη Δραματική Σχολή όταν εγώ ήμουν σχεδόν έξι ετών. Οπότε, πήγαινα κι εγώ μαζί της στη σχολή. Το ζήσαμε λίγο μαζί αυτό. Η τέχνη είναι κάτι που μόνο καλό μπορεί να σου κάνει, μόνο ορίζοντες σου ανοίγει και μπορεί να κατευνάσει τις αρνητικές πλευρές της ψυχής σου», έχει δηλώσει. Ομως, η μοίρα τής επιφύλασσε μία μεγάλη επαγγελματική ανατροπή, την οποία ζει στο έπακρον και την απολαμβάνει. «Βουτώντας στα βαθιά», δεν παρεκκλίνει της αισθητικής και των όσων πιστεύει, καταφέρνοντας να προβάλλει ακόμη και στην πρωινή ζώνη διαφορετικά θέματα.

Παραμένοντας στην εν λόγω ζώνη, στη συχνότητα του OPEN, η Μπέττυ Μαγγίρα έχει αναλάβει τα τελευταία δύο χρόνια την εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα;». Παρά τον ανταγωνισμό, καταφέρνει να κρατά τα ποσοστά σε ένα καλό για το κανάλι επίπεδο ενώ είναι μία ευχάριστη τηλεοπτική παρέα. Εκρηκτική και λαμπερή, η ηθοποιός έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια τι μπορεί να κάνει και πλέον είναι χαλαρή και άνετη και στο νέο της ρόλο.

Η Μπέττυ Μαγγίρα

Η καριέρα της στο χώρο του θεάματος ξεκίνησε στις αρχές του 1996, όταν μέσω του πρακτορείου της πέρασε από ένα casting για τον τηλεοπτικό σταθμό Star Channel κερδίζοντας τη θέση της συμπαρουσιάστριας του Πέτρου Φιλιππίδη στο τηλεπαιχνίδι «Remote Control». Στο τέλος του 1996, ανέλαβε την παρουσίαση στην εκπομπή «Γάτες» ενώ λίγο αργότερα «βούτηξε» στην πρωινή ζώνη ως συμπαρουσιάστρια του τηλεοπτικού διδύμου Φώτη Σεργουλόπουλου και Μαρίας Μπακοδήμου στην πρωινή εκπομπή του MEGA «Σαν στο σπίτι μας». «Mega Star», «Όχι άλλο μπλα μπλα!», «Eurovision», εκπομπές, σόου, αλλά και ρόλοι σε σειρές την έφεραν στην πρώτη γραμμή της ψυχαγωγίας.

Μπορεί να μην είναι «καινούργια» στο κομμάτι της παρουσίασης, όμως αξίζει μία θέση σε αυτήν τη λίστα καθώς ισορροπεί ανάμεσα σε θεατρικές και τηλεοπτικές δουλειές ως ηθοποιός και σε επιτυχημένες εκπομπές ως παρουσιάστρια. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η εντυπωσιακή οικοδέσποινα του «Ρουκ Ζουκ» του AΝΤ1, έχει κάνει τους καναλάρχες και το κοινό να πίνουν νερό στο όνομά της και να «κονταροχτυπιούνται» για το ποιος θα την κατακτήσει. Αν και τις τελευταίες σεζόν παραμένει πιστή Πηνελόπη στην επαγγελματική της στέγη, στη μνήμη των τηλεθεατών έχει μείνει και για την πορεία της στο «Dancing with the stars», στο «Just the 2 of us» του MEGA και στο «Baby Dance» του ALPHA, στο «Final Four» αλλά και στην παρουσίαση του τελικού της Eurovision. Στο κομμάτι της μυθοπλασίας, έχει πρωταγωνιστήσει στο «Παρά 5», στις «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», στο «Mόνο εσύ», στη σειρά εποχής «Γιούγκερμαν», στο «4», στο σίριαλ «Στο καλό γλυκιά μου συμπεθέρα».

Η Ζέτα Μακρυπούλια

Άλλη μία ωραία κυρία που έχει κάθε λόγο να χαμογελά και για την επιτυχία της ως παρουσιάστρια είναι η Σμαράγδα Καρύδη. Μπορεί σε κάθε της συνέντευξη να δηλώνει ευθαρσώς ότι είναι ηθοποιός και όχι παρουσιάστρια, ωστόσο η πορεία της στο εν λόγω κομμάτι και στην εκπομπή «Celebrity game night» είναι επιτυχημένη. Η πρωταγωνίστρια του θεάτρου και της τηλεόρασης για τρεις χρονιές ανέλαβε το τιμόνι του τηλεπαιχνιδιού στο MEGA, αργότερα μεταπήδησε στον ALPHA για το μουσικό φορμάτ «Νότα Μία», ενώ ξαναβρέθηκε στην οικογένεια του MEGA για την παρουσίαση του παιχνιδιού «Ενα εκατομμύριο YEN». Φέτος, βρίσκεται και πάλι στο τιμόνι του «Celebrity Game Night» διασκεδάζοντας με φίλους και παίκτες και χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές. Η ηθοποιός μετρά, βέβαια, δεκάδες τηλεοπτικούς και θεατρικούς ρόλους με εκείνον της Ντάλιας στο «Παρά Πέντε» να έχει γράψει ιστορία.

Η Σμαράγδα Καρύδη

Η επιτυχία του Νίκου Μουτσινά

Έχει δοκιμάσει τηλεοπτικά πολλά και διαφορετικά πράγματα και ρόλους. Ο Νίκος Μουτσινάς, όμως, έχει βρει τα τελευταία χρόνια αυτό που του ταιριάζει «γάντι», τη σάτιρα και το σχολιασμό στη μεσημεριανή ζώνη.



Όλα ξεκίνησαν με τη συμμετοχή του στην εκπομπή «Κους Κους το μεσημέρι» στον ALPHA την περίοδο 2005-2007 και παράλληλα το 2006 παρουσίασε μαζί με την Ναταλία Γερμανού το τηλεπαιχνίδι «Soundmix Show». Το 2008 συμμετείχε στην πρωινή εκπομπή «Όμορφος Κόσμος το πρωί» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη Σίσσυ Χρηστίδου. Την επόμενη χρονιά, το 2009, συμπαρουσίαζε μαζί με την Κατερίνα Ζαρίφη στον ΑΝΤ1 τον «Πρωινό Καφέ», βουτώντας γρήγορα στα βαθιά. Λίγο αργότερα επέστρεψε στον ALPHA, όπου συνεργάστηκε με την Ελένη Μενεγάκη στην εκπομπή της «Καφές με την Ελένη», και δεν καθυστέρησε να γίνει ο κεντρικός παρουσιαστής μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη στην εκπομπή «Δέστε τους» δείχνοντας με τον καλύτερο τρόπο το ταπεραμέντο του. Τηλεοπτικοί ρόλοι και εκπομπές ακολούθησαν, μέχρι που ήρθε στη ζωή του η εκπομπή «Για την παρέα» στο νεοσύστατο τότε OPEN. Ένα πολύκροτο διαζύγιο και μία μεταγραφή στο ΣΚΑΪ, το 2019, τον οδήγησαν στο «Καλό Μεσημεράκι» στο οποίο βρίσκεται μέχρι και σήμερα.

Ο Νίκος Μουτσινάς

Σεφερλής, Τσιμιτσέλης και Σεργουλόπουλος με δικές τους εκπομπές

Το «παιδί» των επιθεωρήσεων, ο Μάρκος Σεφερλής, έχει καταφέρει να περάσει τις εξετάσεις της αγάπης του κοινού εδώ και πολλά χρόνια, αφού όπου κι αν εμφανίζεται γεμίζει τα θέατρα και κάνει τον κόσμο να γελάει μέχρις δακρύων. Αυθεντικός και ταλαντούχος, ο αγαπημένος ηθοποιός δοκίμασε τις δυνάμεις του και στην παρουσίαση. Το «Taxi», ένα πέρασμα από τον «Πρωινό καφέ», το «Mega με μία», τη σεζόν 2014-2015 έχοντας στο πλευρό του τη γυναίκα του Έλενα Τσαβαλιά, το «One Mark Show», το τηλεπαιχνίδι «Ραντεβού!» και τώρα το «5Χ5» στον ΑΝΤ1, κάνουν τον Μάρκο να ξεχωρίζει και σε αυτό το κομμάτι.

Ο Μάρκος Σεφερλής

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος μπορεί να είναι άμεσα συνδεδεμένος με την παρουσίαση εκπομπών, οι σπουδές και οι πρώτες του εμφανίσεις ωστόσο στην τηλεόραση ήταν στο κομμάτι της υποκριτικής. Το 1997, όμως, δέχτηκε πρόταση από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για τη θέση του συμπαρουσιαστή της Άννας Δρούζα στη lifestyle εκπομπή «Κάτσε Καλά!». Η αποχώρηση της Δρούζα δημιούργησε το τηλεοπτικό δίδυμο Σεργουλόπουλος-Μπακοδήμου, όταν τη σεζόν 1998-1999 κλήθηκαν να παρουσιάσουν μαζί το μαγκαζίνο. Για τα επόμενα 18 χρόνια συνέχισαν ως τηλεοπτικό ντουέτο παρουσιάζοντας διάφορες ψυχαγωγικές εκπομπές σε διάφορα κανάλια, όπως «Σαν στο σπίτι σας», «I Love TV», «TV Tiglon», «Σιγά μη κάτσω να σκάσω», «Φώτης & Μαρία Live». Φέτος, βρίσκεται στην ΕΡΤ1 στη ψυχαγωγική εκπομπή «Πρωίαν σε είδον την μεσημβρίαν» με τη Τζένη Μελιτά.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος

Τη δική του προσπάθεια στην παρουσίαση, με ένα ιδιαίτερο πρότζεκτ, κάνει από την περσινή σεζόν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ο ηθοποιός, που έχει αγαπηθεί μέσα από πρωταγωνιστικούς ρόλους σε δραματικές και κωμικές σειρές, βρίσκεται στο τιμόνι του «Fishy» στο MEGA όπου παρέα με επώνυμους καλεσμένους πηγαίνουν για ψάρεμα, συζητούν, τρώνε, διασκεδάζουν. Για τη νέα αυτή προσπάθεια αλλά και για το αν δυσκολεύτηκε να μπει στο ρόλο του παρουσιαστή έχει πει: Δεν δυσκολεύτηκα γιατί είναι τέτοιο το κόνσεπτ που δεν κάνω μια κλασσική παρουσίαση, αλλά φιλοξενώ φίλους μου που κάνουμε ωραίες συζητήσεις, ψαρεύουμε και τρώμε με φόντο όμορφα ελληνικά τοπία. Δεν ακολουθώ πιστά μια συγκεκριμένη σκαλέτα, ούτε έχω έναν αρχισυντάκτη να μιλάει στο αυτί μου. Είμαι απλά ο εαυτός μου και κάποιες φορές χρειάζεται να αυτοσχεδιάσω».

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης





