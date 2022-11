Κατερίνα Καινούργιου και 5 γυναίκες της TV που δεν μασάνε από bullying

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

20/11/2022 08:18

Τα φώτα και η λάμψη της τηλεόρασης, η αναγνωρισιμότητα και η δημοφιλία στα social media, έχουν αποδειχτεί ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τουναντίον, οι άνθρωποι της μικρής οθόνης πολλές φορές μπαίνουν στο στόχαστρο και δέχονται bullying λαμβάνοντας χυδαία μηνύματα που αφορούν στην εμφάνισή τους, την ηλικία τους, το σώμα τους.

Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει μιλήσει ανοιχτά για το εν λόγω θέμα. Τα υβριστικά μηνύματα που δέχεται και που αφορούν τόσο στην εξωτερική της εμφάνιση όσο και στην επιθυμία της να γίνει μητέρα, την έχουν οδηγήσει στο να ξεσπάσει δημόσια και να μιλά ανοιχτά για όλα αυτά που βιώνει.

Η Κατερίνα Καινούργιου

Βέβαια, δεν είναι λίγες οι φορές που η παρουσιάστρια του ALPHA και της εκπομπής «Super Κατερίνα» έχει αναφερθεί και στο bullying που έχει δεχτεί από συναδέλφους. «Σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχει υποστεί τεράστιο bullying για την εξωτερική εμφάνιση. Που μπορεί να θέλω να βγαίνω με μεγάλη βλεφαρίδα και μπορεί να θέλω να βγαίνω καλοχτενισμένη... Ακόμα και τώρα υπάρχουν κυρίες της ελληνικής τηλεόρασης που βγαίνουν και δίνουν συνεντεύξεις για εμένα και μένουν ακόμα στην εμφάνισή μου και με χτυπάνε συνέχεια. Αυτό που έχουν κάνει σε εμένα, να μου λένε "πώς είσαι έτσι μωρή και βγαίνεις με τις τρέσες και τις βλεφαρίδες;".. . Αυτή τη στιγμή κλείνω 18 χρόνια στο χώρο, αλλά όλοι μένουν στη βλεφαρίδα ή στις πλαστικές», έχει πει κατά τη διάρκεια εκπομπής.



Πρόσφατο επίσης περιστατικό, στον αέρα της ψυχαγωγικής της εκπομπής, ήταν και η επίθεση που δέχτηκε από τον δικηγόρο Ανδρέα Θεοδωρόπουλο. Ο τελευταίος συνομιλώντας με την Κατερίνα, είπε: «Είπατε για το ποιόν των δικηγόρων, δεν ξέρω γιατί τα βάζετε με τους δικηγόρους. Να γνωρίζετε ότι έχετε δικηγόρο ενώπιόν σας, όχι πλαστικό χειρουργό». «Να απαντήσω, να απαντήσω. Θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι πιο έξυπνο να πει. Το να χτυπάει ένας άνδρας σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά, γελάω. Είστε απλά γελοίος. Παρακαλώ τους συναδέλφους μου, ποτέ ξανά σε αυτή την εκπομπή», ήταν η τοποθέτηση της παρουσιάστριας που, για μία ακόμη φορά, απέδειξε ότι μπορεί να βάζει τον οποιονδήποτε στη θέση του.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Τελευταίο θύμα αυτής της αδιανόητης ανθρωποφαγίας η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η συμμετοχή της στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, «Love Island», αποτέλεσε αφορμή στο να συζητηθούν έντονα τα κιλά της και υπήρξε τυράκι στα χέρια πολλών για να κάνουν λόγο για αδυνατισμένη-ανορεξική φιγούρα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Η απάντηση, αρχικά, ήρθε δια στόματος Έλενας Χριστοπούλου, μάνατζερ και κολλητής φίλης της παρουσιάστριας, που ανέφερε: «Γράφτηκαν πολλά, περίεργα και δυσνόητα. Το συζήτησα λίγο χθες με την Ηλιάνα, έτρωγε ένα burger εκείνη τη στιγμή και γελούσε. Δεν γελάω εγώ όμως. Αυτό το body shaming, που λέμε, ένα κορίτσι που μπορεί να έχει λιγότερα κιλά απ’ όσο έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε, δημιούργησε αυτά τα σχόλια. Μιλάμε για ένα κορίτσι που είναι μοντέλο, ήταν έτσι πάντα. Ετσι ζούσε στη Νέα Υόρκη, έτσι περπατούσε στις πασαρέλες, έτσι ξεκίνησε στο GNTM. Μετά πήρε κάποια κιλά για κάποιους δικούς της λόγους. Δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Τότε έλεγαν ότι είναι έγκυος. Είναι ωραίο να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη και να πούμε εγώ ποιος είμαι που κρίνω την εμφάνιση και τα κιλά ενός ανθρώπου; Αρνούμαι την κακή συμπεριφορά και το body shaming/bullying στον κόσμο, όποιος είναι και αυτός. Τώρα είναι υγιέστατη, είναι στα κιλά της και είναι μια χαρά».



Όσα ειπώθηκαν δεν θα μπορούσαν να περάσουν ασχολίαστα και από την ίδια την Ηλιάνα που, μέσα από το Instagram, ξεκαθάρισε: «Και τι να κάνω να ζυγίζομαι κάθε 2 λεπτά, να μετριέμαι με τη μεζούρα κάθε μέρα, να βγάζω την τέλεια λήψη για να μην φαίνομαι σήμερα πιο αδύνατη ή αύριο πιο παχιά; Μιας και τα κιλά μου έχουν απασχολήσει αρκετά τελευταία, δεν έχω πλάνο διατροφής, τα τελευταία τρία χρόνια απολαμβάνω τη ζωή, τρώω κανονικό φαγητό, μαμαδίσιο, με εσάνς junk food. Χωρίς ενοχές και άγχος».

Δανάη Μπάρκα

Μιλώντας για body shaming, η Δανάη Μπάρκα έχει βιώσει στο «πετσί» της τι εστί. Πρόσφατα, μέσα από την εκπομπή της «Πάμε Δανάη!» στο MEGA, είχε πει χαρακτηριστικά: «Έχετε δει τι bullying περνάει μια κοπέλα με ένα πιο ιδιαίτερο σώμα από ότι ένας άνδρας; Αν ένας άνδρας βγει σε μια παραλία και δεν έχει το τέλειο κορμί δεν θα πει κανείς τίποτα, ίσα ίσα. Θα είναι δίπλα του μια ωραία κοπέλα, θα γελάνε, θα, θα, θα… Αν όμως ένα κορίτσι βγει και δεν έχει το τέλειο σώμα, ξέρεις τι συμβαίνει; Είναι ασύλληπτο».

Η Δανάη Μπάρκα

«Εγώ πιστεύω ότι γενικά είναι σκληρή η βιομηχανία του θεάματος και σας το λέω όχι εκ του ασφαλούς αλλά εκ πείρας. Όταν ακούστηκε ότι θα κάνω εκπομπή στην τηλεόραση, με πλησίασαν άνθρωποι για να μου πουν ότι ίσως πρέπει να χάσω κιλά για να βγω», έχει δηλώσει επίσης.



Το φωτεινό αυτό πλάσμα, το ακομπλεξάριστο και το γεμάτο ζωή, «χτυπήθηκε» ιδιαίτερα και από την Αφροδίτη Λατινοπούλου-πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ. Με χυδαία λόγια είχε γράψει στο προφίλ της στο Instagram για την παρουσιάστρια του MEGA, δημοσιεύοντας μάλιστα και φωτογραφίες της με μαγιό: «Αντί να ασχοληθούμε με το τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα που είμαστε η No1 χώρα στην Ευρώπη στην παιδική αλλά και στην ενήλικη παχυσαρκία, προβάλλουμε τέτοια λάθος πρότυπα υγείας στα πλαίσια της woke culture. Θα το πληρώσουμε δυστυχώς αλλά θα είναι αργά».



«Δεν θα πιάσω το όνομά της στο στόμα μου, γιατί θεωρώ πως αν το κάνω, θα ασχημύνω. Επειδή εγώ στα μάτια μου με βλέπω όμορφη, δεν θέλω να ασχημύνω. Θέλω απλά να πω πως με το συγκεκριμένο σώμα που εχθές κρίθηκε, έχω διασκεδάσει, έχω χορέψει, με έχουν ερωτευτεί, έχω ερωτευτεί, έχω γηροκομήσει τον παππού μου για τρεις μήνες φροντίζοντάς τον. Με το ίδιο σώμα δουλεύω όλη μέρα, βοηθάω ανθρώπους που είναι δίπλα μου, ονειρεύομαι να φέρω στον κόσμο ένα παιδί κάποια στιγμή, με το ίδιο σώμα προσπαθώ να δίνω αγάπη, να είμαι sexy και ανέμελη. Ταυτόχρονα προσπαθώ να γεμίζω το μυαλό μου με φως και αγάπη μόνο. Στο τέλος αυτά μένουν κι είμαι πολύ χαρούμενη που τα έχω καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά η Δανάη Μπάρκα αποδεικνύοντας ότι το σημαντικό σε αυτή τη ζωή είναι να είσαι άνθρωπος. Να σημειωθεί ότι η Λατινοπούλου, μετά από το εν λόγω περιστατικό, διεγράφη από το κόμμα.

Έλενα Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου

Η Δανάη, βέβαια, δεν είναι η μόνη γυναίκα στον σκληρό κόσμο της σόουμπιζ που έχει δεχτεί bullying για τα κιλά της. Η Έλενα Παπαρίζου, η κριτής του «Voice» αλλά και μία από τις πιο αγαπητές Ελληνίδες τραγουδίστριες έχει σχολιαστεί ουκ ολίγες φορές για το σώμα της. Η ίδια, βέβαια, μετά από τόσες επιτυχίες και ούσα ένας άνθρωπος χωρίς κόμπλεξ, έχει παραδεχτεί δημόσια: «Περισσότερο νιώθω την αγάπη είναι η αλήθεια αλλά πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε για κάτι. Το cyber bullying είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που μας απασχολούν όλους πλέον. Αλλιώς το διαχειρίζεσαι όταν είσαι μεγάλος, αλλιώς όταν είσαι μικρός». Στην ίδια της συνέντευξη είχε συμπληρώσει: «Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να τα διαβάσω. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτά. Μπροστά κοιτάω».

Κατερίνα Στικούδη

Νιώθεις τύψεις που αφήνεις το παιδί στο σπίτι;

Μία ερώτηση που συχνά ακούνε οι μαμάδες όταν επιστρέφουν στη δουλειά, έγινε αφορμή για να βγει εκτός ορίων η πάντα γλυκιά Κατερίνα Στικούδη. Η παρουσιάστρια των backstage του «Just the 2 of us», που έχει δεχτεί πολλά σχόλια για το ότι γύρισε στην τηλεόραση λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση του γιου της, απάντησε… με το γάντι σε δημοσιογράφο που την ρώτησε on camera «αν νιώθει τύψεις που αφήνει τον γιο της στο σπίτι και λείπει συνέχεια».

Η Κατερίνα Στικούδη

«Δεν νιώθω καθόλου τύψεις, όπως δεν ξέρω αν κάνετε αυτήν την ερώτηση σε πατεράδες και την κάνετε μόνο σε γυναίκες. Α, την κάνεις και στους άνδρες, αν νιώθουν τύψεις που αφήνουν τα παιδιά τους; Αν το κάνεις και στους άνδρες, εντάξει το άγχος σου για το παιδί μου μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι μόνος του ποτέ», είπε συνεχίζοντας: «Είμαι κάθε μέρα μαζί του, αφιερώνω χρόνο στο παιδί μου κι ειλικρινά θέλω να πιστεύω ότι αύριο μεθαύριο θα χαίρεται και θα καμαρώνει για εμένα και για όλα αυτά που κάνω για αυτόν φυσικά».



Λίγες ώρες αργότερα, η Κατερίνα Στικούδη με μία μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram έβαζε τα πράγματα στη θέση τους γράφοντας: «Μου λέγανε "Α μπράβο που γέννησες φυσιολογικά" και σκεφτόμουν δηλαδή αν έκανα καισαρική ποιο θα ήταν το θέμα; Μετά μου έλεγαν "Μπράβο που θηλάζεις", δηλαδή αν δεν μπορούσα θα ήταν κακό; Μετά ενοχλήθηκαν που γύρισα στη δουλειά μου (πολύ σύντομα λέει αφήνω το παιδί μου. Ένα Σάββατο έλειπα εν τω μεταξύ για λίγες ώρες). Μετά είπαν ότι είχα παρένθετη μητέρα και πως δεν γίνεται να χάσω τόσο γρήγορα τα κιλά της εγκυμοσύνης… Άλλοι είπαν ότι έκανα πλαστικές αμέσως μετά… Θυμάμαι όμως και τα πρώτα σχόλια όταν έβγαλα το πρώτο μου τραγούδι, όταν παρουσίασα την πρώτη μου εκπομπή, όταν έπαιξα σε μια σειρά, όταν ανέβηκα στο σανίδι, όταν έμαθα πιάνο. Α ναι, θα μου πεις, έτσι είναι αυτή η δουλειά, θέλει γερό στομάχι να αντέχεις! Ήρθε λοιπόν στη ζωή μου αυτός ο άγγελος που λέγεται Βύρωνας να με κάνει να καταλάβω ότι είμαι πολύ πιο δυνατή από όσο νομίζω… Να με κάνει καλύτερο άνθρωπο και να μου μάθει ένα σωρό πράγματα… Δε θα σταματήσω ποτέ να ονειρεύομαι».

Ηλικιακό… bullying

Η Ναταλία Γερμανού

Μία από τις πιο επιτυχημένες παρουσιάστριες της μικρής οθόνης, μα κυρίως μια γυναίκα που δεν κρύβεται πίσω από λέξεις, η Ναταλία Γερμανού, μιλώντας στην Κατερίνα Καινούργιου και στην εκπομπή «Super Κατερίνα», είχε αποκαλύψει: «Σε πιο νεαρή ηλικία δεν δέχτηκα bullying, ούτε ως παιδί, ούτε ως έφηβη. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχω υποστεί… με αποκαλούν παλιόγρια και δεινόσαυρο, είναι το ηλικιακό bullying. Εγώ την ηλικία μου τα τελευταία χρόνια δεν την κρύβω. Είπα ότι πρέπει να απελευθερωθώ και να λέω πόσο χρονών είμαι για να νιώθω ελεύθερη… Όταν είπα την ηλικία μου, είναι σα να δήλωσα “Είμαι απολίθωμα του ζωολογικού κήπου”. Η πιο συνηθισμένη κακία στα social media είναι το γριά…».



