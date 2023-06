J2US: Έκτακτη αποχώρηση coach από το μουσικό σόου - Ποια τραγουδίστρια παίρνει τη θέση του

Η Λουίζα θα μείνει χωρίς coach και έτσι μια τραγουδίστρια «έκπληξη» έρχεται το Σάββατο 3/6 στο J2US!

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Νίκος Κοκλώνης είχε ανακοινώσει ότι μια γυναίκα θα «εισβάλλει» στο Just the 2 of Us και θα είναι η νέα συμμετέχουσα στο μουσικό σόου.

Ο παρουσιαστής είχε δώσει λίγες πληροφορίες καθώς δεν ήθελε να χαλάσει την έκπληξη. «Γυναίκα με φανατικό κοινό και όλοι τη θέλουν, όλοι την αγαπάνε. Έχει γράψει ιστορία στα σόου στην ελληνική τηλεόραση και στο τραγούδι. Έχει βάψει πρόσφατα τα μαλλιά της», αποκάλυψε ο Νίκος Κοκλώνης.

Στο Breakfast@Star έγινε γνωστό σήμερα ότι ο Beast, που είναι ο coach της Λουίζας έκλεισε συνεργασία με την Πάολα στη Θεσσαλονίκη και έτσι αποχωρεί από το J2US.

Τη θέση του λοιπόν θα πάρει μια τραγουδίστρια που έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό και τα τελευταία χρόνια δεν ζει στην Ελλάδα.

Ο λόγος για την αγαπημένη σε όλους Καλομοίρα, η οποία θα αντικαταστήσει τον coach της Λουίζας και θα προσπαθήσουν μαζί να φτάσουν στον τελικό.