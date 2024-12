ALPHA: Η νέα καθημερινή σειρά που ρίχνει στην αρένα της βραδινής ζώνης

Τα κανάλια προετοιμάζονται πυρετωδώς για το 2025, με τον ALPHA να έχει αποφασίσει πώς θα πορευτεί. Η βραδινή ζώνη θα είναι φουλ της μυθοπλασίας, με τις σειρές «Ο Τιμωρός», «Άγιος Έρωτας», «Διάφανη Αγάπη», «Ο Γιατρός» να συνεχίζονται με νέα επεισόδια.

Στη λίστα έρχεται να προστεθεί και μία ξένη παραγωγή, που θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2025 στις 22.00. Λίγο μετά το φινάλε της πρώτης σεζόν της σειράς που καθήλωσε τo τηλεοπτικό κοινό σε Ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α., το «The Day of the Jackal» κάνει αποκλειστική πρώτη επίσημη.

Η σειρά, που κατάφερε να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό με την ένταση, τις δυνατές ερμηνείες και τη συναρπαστική ροή της ιστορίας της, θα προβάλλεται καθημερινά στις 22.00 με συγκλονιστικά διπλά επεισόδια.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Eddie Redmayne, στον πρωταγωνιστικό ρόλο, χαρίζει μία εξαιρετική ερμηνεία, ενσαρκώνοντας έναν χαρακτήρα γεμάτο βάθος και πολυπλοκότητα, γεγονός που του χάρισε και την υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες 2025.

Η πρώτη σεζόν του «Τhe Day of the Jackal» αποτελείται από 10 επεισόδια και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Frederick Forsyth, το οποίο έχει διασκευαστεί δύο φορές για τον κινηματογράφο: για την ταινία του 1973 «The Day of the Jackal» με πρωταγωνιστή τον Edward Fox, και κατόπιν για την ταινία του 1997 «The Jackal» με τους Bruce Willis και Richard Gere.

Λίγα λόγια για την πλοκή

Ένας επίλεκτος ελεύθερος σκοπευτής, άριστος στις μεταμφιέσεις και άρτια εκπαιδευμένος δολοφόνος, το «Τσακάλι», βγάζει τα προς το ζην εκτελώντας δολοφονίες για την υψηλότερη αμοιβή. Όμως, μετά την τελευταία του δουλειά, τραβάει την προσοχή της Μπιάνκα, μίας επίμονης Βρετανίδας αξιωματούχου των μυστικών υπηρεσιών, που αρχίζει να τον καταδιώκει σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι γάτας και ποντικιού σε όλη την Ευρώπη, αφήνοντας στο πέρασμά τους την καταστροφή.