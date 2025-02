Κλαυδία: «Δεν μπορώ να φανταστώ την εικόνα μου πάνω στη σκηνή»

Η Κλαυδία, νικήτρια του εθνικού τελικού της Eurovision 2025 που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό παραχώρησε συνέντευξη στο Δεύτερο Πρόγραμμα της ΕΡΤ και αναφέρθηκε στα μαθητικά της χρόνια, λέγοντας πως μέχρι και το Γυμνάσιο ήταν αριστούχα.

Συγκεκριμένα, η ίδια αρχικά θυμήθηκε τα μαθητικά της χρόνια, εξηγώντας πως μέχρι και το Γυμνάσιο ήταν αριστούχα. Ειδικότερα, ανέφερε: «Στο Δημοτικό ήμουν αριστούχα, ήμουν και σημαιοφόρος. Μέχρι και το Γυμνάσιο ήμουν αριστούχα, τελείωσα την Τρίτη Γυμνασίου με 18,5 μέσο όρο. Στα μαθήματα που ήθελα να είμαι καλή ήμουν άριστη, στα μαθήματα που σιχαινόμουν και δεν ήθελα να βλέπω μπροστά μου μπορεί να ήμουν και η χειρότερη. Στο Λύκειο τα φόρτωσα στον κόκορα γιατί τότε ήταν που ξεκίνησε όλη η ιστορία με το ''Ελλάδα Έχεις Ταλέντο'', με το ''The Voice''. Ειδικότερα με το ''The Voice'' στη Δευτέρα Λυκείου έκανα πάρα πολλές απουσίες μέχρι να τελειώσει λόγω προβών. Στο ''The Voice'' ερχόντουσαν τρία πούλμαν με τους φίλους μου».





Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είμαστε σε μία φάση που βρισκόμαστε σε συζητήσεις, ψάχνουμε την ομάδα, τους συντελεστές που θα πλαισιώσουν όλο αυτό. Είναι μία πάρα πολύ δημιουργική περίοδος. Ανυπομονώ πάρα πολύ να δω πού θα καταλήξει αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ την εικόνα μου πάνω στη σκηνή», είπε χαρακτηριστικά.