Blake Lively: Απορρίφθηκε η αγωγή των 400 εκατ. δολαρίων του Τζάστιν Μπαλντόνι

Δικαστήριο της Νέας Υόρκης απέρριψε την αγωγής ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Τζάστιν Μπαλντόνι εναντίον της πρώην συμπρωταγωνίστριάς του Μπλέικ Λάιβλι για δυσφήμιση και άλλους ισχυρισμούς όπως εκβιασμό.

Το ζευγάρι, που και οι δύο πρωταγωνίστησαν στην ταινία του 2024 It Ends with Us, έχουν εμπλακεί σε νομική μάχη εδώ και αρκετούς μήνες, με δίκη που έχει οριστεί για το επόμενο έτος.

Ο Μπαλντόνι κατέθεσε τη μήνυση αφού η Λάιβλι υπέβαλε νομική καταγγελία πέρυσι εναντίον του πρώην συμπρωταγωνιστή της, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα.

Η Λάιβλι μοιράστηκε επίσης λεπτομέρειες των ισχυρισμών σε ένα άρθρο των New York Times που δημοσιεύθηκε πριν από την αγωγή της.

Στη συνέχεια, ο Μπαλντόνι άσκησε αγωγή δυσφήμισης εναντίον της, του συζύγου της Ράιν Ρέινολντς, του δημοσιογράφου και των New York Times, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν να καταστρέψουν την καριέρα και τη φήμη του με τους ισχυρισμούς.

Η αγωγή του Μπαλντόνι επικεντρώθηκε σε δύο ισχυρισμούς: ότι η Λάιβλι «έκλεψε την ταινία» από τον ίδιο και την εταιρεία του Wayfarer απειλώντας να μην την προωθήσει και ότι αυτή και άλλοι προώθησαν μια ψευδή αφήγηση ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά και ξεκίνησε μια εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της, εξήγησε ο δικαστής στη γνωμοδότησή του.

Αλλά ο Μπαλντόνι και η εταιρεία παραγωγής του «δεν ισχυρίστηκαν επαρκώς ότι οι απειλές της Λάιβλι ήταν παράνομος εκβιασμός και όχι νομικά επιτρεπτή σκληρή διαπραγμάτευση ή επαναδιαπραγμάτευση των συνθηκών εργασίας», έγραψε.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Επιπλέον, σύμφωνα με τον δικαστή, ο Μπαλντόνι και η εταιρεία του δεν είχαν αποδείξει δυσφήμιση, επειδή τα «Wayfarer Parties δεν ισχυρίστηκαν ότι η Λάιβλι είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε δηλώσεις εκτός από τις δηλώσεις» στην αγωγή της, οι οποίες είναι προνομιακές.

Ο δικαστής έκρινε επίσης ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν έδειξαν ότι οι New York Times «ενήργησαν με πραγματική κακία» στη δημοσίευση της ιστορίας τους.

«Τα υποτιθέμενα γεγονότα δείχνουν ότι οι Times εξέτασαν τα διαθέσιμα στοιχεία και ανέφεραν, ίσως με δραματοποιημένο τρόπο, τι πίστευαν ότι συνέβη», έγραψε. «Οι Times δεν είχαν κανένα προφανές κίνητρο να ευνοήσουν την εκδοχή της Λάιβλι για τα γεγονότα».

Σε μια δήλωση που μοιράστηκε με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι δικηγόροι της Λάιβλι χαρακτήρισαν τη γνωμοδότηση «μια συνολική νίκη και μια πλήρη δικαίωση, μαζί με εκείνους που ο Τζάστον Μπαλντόνι και η εταιρία του έσυραν στην αγωγή αντιποίνων τους.

Ο Μπαλντόνι θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει και να υποβάλει εκ νέου τους ισχυρισμούς του σχετικά με την παρέμβαση στις συμβάσεις μέχρι τις 23 Ιουνίου.

Σχετικές ειδήσεις