«Αν σταματήσω, θα πεθάνω»: Ο Αντόνιο Μπαντέρας στα 65 του, ξεκινά... από την αρχή

Ο Ισπανός σταρ του κινηματογράφου Αντόνιο Μπαντέρας, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή με αφορμή τα 65α γενέθλιά του, δήλωσε πως δεν σκοπεύει να μειώσει τις δραστηριότητές του τουλάχιστον όχι ακόμα.

«Όταν ήμουν 20, πίστευα ότι στα 65 περπατάς με μπαστούνι», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εφημερίδα El País ο ηθοποιός, γνωστός για τις ερμηνείες του σε ταινίες όπως Η Μάσκα του Ζορό, Desperado και Philadelphia.

«Τότε, στα 65 συνταξιοδοτείσαι. Τώρα, όχι πια, αυτό έρχεται αργότερα».

Ο Μπαντέρας, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή το 2017, παραδέχτηκε με χιούμορ: «Ίσως κάνω πράγματα που δεν θα έπρεπε. Αλλά οι γιατροί δεν μου λένε τίποτα. Μου λένε ότι είμαι καλά και να συνεχίσω να κάνω ό,τι θέλω».

Πρόσφατα, όπως αποκάλυψε, ξεκίνησε μαθήματα θεωρίας της μουσικής και αγόρασε ένα πιάνο. «Νομίζω ότι αν σταματούσα, θα πέθαινα. Κι ευτυχώς, δουλεύω σε κάτι που αγαπώ αυτή ήταν η τύχη της ζωής μου», ανέφερε.

Ο Μπαντέρας, που ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του ’80, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ενεργός, καθώς διαχειρίζεται το θέατρο που ίδρυσε το 2019 στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μάλαγα, στη νότια Ισπανία.

Το φετινό καλοκαίρι τον βρήκε στη Βοστώνη για τα γυρίσματα της βιογραφικής ταινίας Tony, με θέμα τη ζωή του διάσημου σεφ Άντονι Μπουρντέν. Στη συνέχεια ταξίδεψε στα Κανάρια Νησιά για να συμμετάσχει σε ένα νέο θρίλερ με τίτλο Above and Below.