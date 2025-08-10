Στο νοσοκομείο με ορούς και επιδέσμους η Σαμπρίνα - Τι συνέβη

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Σαμπρίνα έπειτα από ατύχημα που είχε στην Πρέβεζα.

Όπως έκανε η ίδια γνωστό, μέσω ανάρτησής της στο Facebook, καρφώθηκε στο χέρι της ένα σίδερο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική περίθαλψη.

Η τραγουδίστρια ανέβασε φωτογραφίες από το κρεβάτι του νοσοκομείου, με ορούς και επιδέσμους στο χέρι, προκαλώντας την ανησυχία των θαυμαστών της.

Μάλιστα, στην ανάρτησή της, περιέγραψε το τι της συνέβη γράφοντας:

«Με την πούλια, τον αυγερινό και τα στρας στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Φθηνά την γλίτωσα, από ένα σίδερο που καρφώθηκε στο χέρι μου… με 8 ράμματα, παρά ένα εκατοστό ο τένοντας. Ευχαριστώ πολύ τον γιατρό και τους νοσηλευτές στο νοσοκομείο Πρέβεζας».

