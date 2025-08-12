Η μόδα στη νέα ψηφιακή εποχή: Όταν τα μοντέλα... δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι

Μια νέα, αμφιλεγόμενη σελίδα γυρίζει ο κόσμος της μόδας, καθώς το ζήτημα της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία μοντέλων και διαφημιστικών καμπανιών έχει πυροδοτήσει παγκόσμιο διάλογο γύρω από την ηθική και τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης.

Το περιοδικό Vogue πρωτοστατεί σε αυτήν την τάση. Στο αμερικανικό τεύχος του Αυγούστου, τα εξώφυλλα και οι σελίδες του κοσμούνται από μοντέλα που δεν είναι άνθρωποι, αλλά ψηφιακές απεικονίσεις, γεννημένες από προηγμένους αλγόριθμους που σχεδιάζουν μορφές με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, αλλά χωρίς τις ατέλειες της πραγματικότητας.

Το τίμημα της «τελειότητας»

Η επιλογή της Vogue να εντάξει στις σελίδες της AI μοντέλα έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις.

Τα μοντέλα με φυσική υπόσταση εκφράζουν την ανησυχία τους ότι τέτοιες πρακτικές απειλούν τη δουλειά τους, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ιδέα μιας «τέλειας» εμφάνισης που είναι ανέφικτη για τους περισσότερους ανθρώπους.

Από την πλευρά της, η εταιρεία που επιμελείται τη δημιουργία των ψηφιακών μορφών τονίζει πως στόχος της δεν είναι να προβάλλει μη ρεαλιστικά πρότυπα, αλλά να δημιουργήσει εικόνες που μοιάζουν φυσικές και «ανθρώπινες».

Αξίζει να σημειωθεί πως το νέο αυτό φαινόμενο θυμίζει τις αντιδράσεις που είχαν ξεσπάσει παλαιότερα με την υπερβολική χρήση του Photoshop. Τότε, όμως, η ψηφιακή επεξεργασία είχε ως αφετηρία υπαρκτά πρόσωπα. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν επεμβαίνει πάνω σε ανθρώπινες μορφές τις δημιουργεί εξ ολοκλήρου από το μηδέν, εξαλείφοντας εξ αρχής κάθε φυσική «ατέλεια».