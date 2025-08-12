Η Taylor Swift ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl»

Η Taylor Swift ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της, το οποίο λέγεται «The Life of a Showgirl»!

Η ανακοίνωση έγινε στην επίσημη ιστοσελίδα της διάσημης τραγουδίστριας, χωρίς όμως να ανακοινωθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου άλμπουμ, αν και αναφέρεται ότι οι βινυλικές εκδόσεις του άλμπουμ θα αποσταλούν σε όσους τις προπαραγγείλουν πριν από τις 13 Οκτωβρίου.

Αντιλαμβανόμενοι ένα μοτίβο, οι παρατηρητικοί θαυμαστές της παρατήρησαν ότι 12 λεπτά πριν την ανακοίνωση, το δημοφιλές podcast «New Heights» - το οποίο παρουσιάζουν ο σύντροφός της Taylor Swift, Travis Kelce με τον αδερφό του Jason - δημοσίευσε ένα teaser για το επόμενο επεισόδιο τους.

Σε αυτό απεικονιζόταν ο Travis Kelce με τον αδερφό του Jason και μια μυστηριώδη σιλουέτα να αχνοφαίνεται, που πολλοί πιστεύαν ότι ήταν η Taylor Swift.

Το podcast ανακοίνωσε νωρίς την Τρίτη ότι η Taylor Swift πράγματι θα εμφανιστεί στο «New Heights» και δημοσίευσαν ένα βίντεο που έδειχνε την τραγουδίστρια να βγάζει το άλμπουμ της από μια τσάντα. Το πραγματικό εξώφυλλο του άλμπουμ, όπως και στην ιστοσελίδα της, είναι θολό.

Το «The Life of a Showgirl» ακολουθεί το περσινό άλμπουμ της Taylor Swift «The Tortured Poets Department», που ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια των βραβείων Grammy το 2024 και κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της περιοδείας της, η οποία απέφερε πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε δύο χρόνια και πέντε ηπείρους, καθιστώντας την την περιοδεία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών.

