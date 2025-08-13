Κατερίνα Δαλάκα - Δήμητρα Γναφάκη: Έφεραν τον «καύσωνα» στην Μύκονο με το κορμί τους - Βίντεο

Τις διακοπές τους στη Μύκονο απολαμβάνουν η Κατερίνα Δαλάκα και η φίλη της Δήμητρα Γναφάκη

Φορώντας αποκαλυπτικά μπικίνι, η πρώην παίκτρια του Survivor και η φιλενάδα της, η οποία είναι πρωταθλήτρια των 400 μέτρων με εμπόδια, πήγαν για μπάνιο σε κοσμικό beach bar της Ψαρρούς και μαγνήτισαν τα βλέμματα.

Τα πρωινά οι δύο φίλες απολαμβάνουν τον ήλιο σε μυκονιάτικες παραλίες και τα βράδια οι δυο τους κάνουν τις βόλτες τους στα Ματογιάννια.

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Δαλάκα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συμμετάσχει στο νέο αγωνιστικό ριάλιτι Exatlon του ΣΚΑΪ και της Acun Medya.

Δείτε το απόσπασμα του Mykonos Live Tv:





Διαβάστε επίσης