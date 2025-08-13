Δήμητρα Αλεξανδράκη: Έχω πιάσει πρώην σύντροφό μου να με απατά, τον συγχώρεσα και με χτύπησε κιόλας

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρθηκε σε μια προσωπική εμπειρία που είχε σε παρελθοντική της σχέση κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής της εκπομπής στο YouTube με καλεσμένη την Cinderella.

Το μοντέλο παραδέχτηκε πως έχει απατήσει πρώην σύντροφό της, ο οποίος, όπως σημείωσε, την είχε προδώσει κατ'εξακολούθηση ενώ είχε φτάσει σε σημείο να τη χτυπήσει. Όλα συνέβησαν όταν η ίδια ήταν μόλις 20 ετών και βρισκόταν στη Μύκονο, σε μια φάση της ζωής της που όπως είπε την ώθησε σε πράξεις αντίδρασης απέναντι στην προδοσία που υπέστη.

Στη διαδικτυακή της εκπομπή στο YouTube, η Δήμητρα Αλεξανδράκη περιέγραψε τις στιγμές εκείνες, μιλώντας για το πώς «έφυγε, βγήκε το βράδυ και γύρισε με ρούχα άλλου πίσω», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις ψυχολογικές και συναισθηματικές επιπτώσεις των εμπειριών αυτών, επισημαίνοντας ότι η συγχώρεση και η στήριξη ήταν μέρος της δικής της πορείας αντιμετώπισης των γεγονότων. «Σε πολύ μικρή ηλικία το έχω κάνει, αλλά όχι ότι τρελάθηκα και πήγα και κεράτωσα. Αφού με είχε τινάξει στον αέρα ο άλλος, άντε σιχτίρι… Έφυγα, βγήκα το βράδυ και γύρισα με ρούχα άλλου πίσω. Δεν γύρισα με τα ρούχα μου, γύρισα με άλλου τα ρούχα», περιέγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Του λέω "να μη με ζάλιζες". Είμαι εγώ στη Μύκονο 20 χρονών παιδάκι και εσύ με τινάζεις στον αέρα και θυμάσαι να μου πεις ό,τι αρρωστημένο σου έρχεται στο μυαλό; Σου λένε όλοι οι φίλοι σου "ρε μαλ*** πας καλά; τι κάθεσαι και λες στην κοπέλα 20 χρονών; Αφού την γουστάρεις και σε γουστάρει και είστε μια χαρά, τι κάθεσαι και της λες τρέλες;" Μια, δυο, τρεις, με ζάλισες. Γεια σας».

«Έχω πιάσει πρώην σύντροφό μου να κάνει κανονικά ερωτική πράξη. Τον έχω πιάσει και τον συγχώρεσα κιόλας και μάλιστα μου φώναξε "καλά είναι δυνατόν;". Δεν ήταν μια φορά, το έκανε κατ’ εξακολούθηση και στο τέλος που αντέδρασα κιόλας, με χτύπησε. Τον συγχώρεσα και τον στήριξα κιόλας. Παίρνω Όσκαρ μαλ*****. Ευχαριστώ πάρα πολύ», κατέληξε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.