Ο Πέτρος Πολυχρονίδης πήγε στη Νέα Ζηλανδία και εντυπωσιασμένος γράφει: Χειροκροτώ την ομορφιά της!

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης επισκέφτηκε την Νέα Ζηλανδία και εντυπωσιάστηκε από το φυσικό κάλλος της όμορφης αυτής χώρας.

Ο διάσημος παρουσιαστής με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook εξύμνησε την ομορφιά του τόπου αναφέροντας ότι: «Αν οι παλιοί Θεοί αυτού του κόσμου, που ήταν ξεκάθαρα φυσιολατρικοί, έπρεπε να φτιάξουν μια βιτρίνα για να δειγματίσουν τη φύση, αυτή η βιτρίνα θα ήταν η Νέα Ζηλανδία».

Δείτε μερικές από τις φωτογραφίες:

Και συνέχισε: «Έχουμε ταξιδέψει αρκετά, αλλά τούτη η χώρα δεν μπορεί να μπει σε ζυγαριά σύγκρισης όσον αφορά το φυσικό κάλλος. Ακόμη και η αγαπημένη μας Νορβηγία ή η μαγική Σκωτία χειροκροτούν την ομορφιά αυτής της γης.

Χιονισμένα βουνά, εξωτικά φιόρδ, καταπράσινα δάση, καθαρά μονοπάτια, ιαματικές πηγές, δρυμοί, σπηλιές, εκατοντάδες λίμνες και ποτάμια, χιλιάδες ρυάκια και ολόγυρα τα πελώρια κύματα του μέγα Ειρηνικού Ωκεανού. Και όλα αυτά σε μια θαυμάσια συνύπαρξη την ίδια στιγμή.

Και σε όλη αυτή την ομορφιά, αρωγός ο άνθρωπος. Κάθε σπιθαμή γης προστατεύεται από ισχυρούς νόμους. Κάθε μικρός ή μεγάλος οργανισμός σε τούτη τη φύση (υπάρχουν 25 εκ. πρόβατα) γνωρίζει την καθημερινή φροντίδα του ανθρώπου. Πόσο τους θαυμάσαμε.

Το κλειδί για την αρμονία αυτή κρύβεται σε έναν από τους ελάχιστους λαούς που γλίτωσαν τα δεινά της αποικιοκρατίας: στους Μαορί. Ίσως η μοναδική ανθρώπινη φυλή που κατάφερε, μετά από αγώνες, να πάρει πίσω τον 21ο αιώνα ό,τι έχασε τους προηγούμενους δύο. Γη και δικαιώματα.

Σήμερα οι Μαορί έχουν πανίσχυρη παρουσία στη χώρα. Η γλώσσα τους δεν πεθαίνει αλλά διδάσκεται. Οι εκτάσεις των προγόνων τους επανήλθαν στα χέρια τους και τις εκμεταλλεύονται πανέμορφα και σαν οικογένειες. Οι υπέροχοι και φιλόξενοι Μαορί είναι η καρδιά της χώρας.

Η ελληνική παρουσία ανέρχεται στις 3.000 ψυχές και οι σχέσεις με τους Μαορί είναι σχεδόν «αδελφικές». Θυμίζω πως χιλιάδες Νεοζηλανδοί πολέμησαν υπέρ μας στον Β΄ Παγκόσμιο και ένα τάγμα 700 Μαορί στάθηκε στο πλευρό μας στη μάχη της Κρήτης. Μόνο σεβασμό για αυτή τη φυλή.

Η Νέα Ζηλανδία δεν είναι απλώς ένας προορισμός· είναι ένα μάθημα για το πώς η φύση και ο άνθρωπος μπορούν να ζουν μαζί, σε ισορροπία», κατέληξε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

