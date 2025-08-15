Μύκονος: Φρενίτιδα για το πανηγύρι της Άνω Μεράς – Η προσέλευση «έσπασε» κάθε ρεκόρ

Η Άνω Μερά, στη Μύκονο, γέμισε ασφυκτικά το βράδυ της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου, καθώς το καθιερωμένο καλοκαιρινό πανηγύρι της Παναγίας Τουρλιανής στην πλατεία του χωριού προσέλκυσε πλήθος κόσμου, δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα γιορτής και διασκέδασης, όπως μετέδωσε το mykonoslive.tv.

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που τα νησιά ζωντανεύουν με τα παραδοσιακά πανηγύρια, και στην Μύκονο οι κάτοικοι και οι επισκέπτες γιορτάζουν με όλη τους την ψυχή, μικροί και μεγάλοι, μένοντας μέχρι τα ξημερώματα σε ένα ασταμάτητο γλέντι.

Η νησιώτικη λαϊκή βραδιά στην Άνω Μερά αποτέλεσε χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της παράδοσης.

Ο ερμηνευτής Λευτέρης Καντενάσος, οι μουσικοί Γιώργος Λογοθέτης, Αντώνης Μπουκάλης, Φώτης Αλεξανδρής και Δημήτρης Αργύρης ανέλαβαν την διασκέδαση, δημιουργώντας ατμόσφαιρα που κράτησε το χορό ζωντανό καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Οι παρευρισκόμενοι σχημάτιζαν κύκλους και χόρευαν με κέφι και ενθουσιασμό, κάνοντας την πλατεία να μοιάζει με μία μεγάλη, ενωμένη παρέα. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο χορευτικός όμιλος «Μαντώ».

Πέρα από την κοσμοπολίτικη Μύκονο που σφύζει από νυχτερινή ζωή, υπάρχει και μία άλλη, πιο αυθεντική πλευρά: Αυτή της παράδοσης, που τιμούν και διατηρούν οι Μυκονιάτες.