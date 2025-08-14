Ιταλίδες και Βραζιλιάνες ξεσήκωσαν τη Μύκονο

Ιταλίδες και Βραζιλιάνες τουρίστριες που επισκέπτονται γνωστό beach bar στη Μύκονο ανεβάζουν το θερμόμετρο στα ύψη.

Φορώντας μαγιώ που μόνο με… μεγεθυντικό φακό μπορείς να τα δεις, τα εκρηκτικά κορίτσια χορεύουν και διασκεδάζουν συγκεντρώνοντας πάνω τους όλα τα βλέμματα. Ο ρεπόρτερ Νικ Κουρούμαλος με το μικρόφωνο του Mykonos Live TV πλησίασε κάποια από αυτά, τα κέρασε σφηνάκια και έπιασε κουβέντα μαζί τους.