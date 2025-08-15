Κατερίνα Καινούργιου: Εύχεται στον σύντροφό της με μία ανάρτηση

H Κατερίνα Καινούργιου ευχήθηκε στον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή αλλά και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα.

Οι παρουσιάστρια συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο μαζί με τον αγαπημένο της, Παναγιώτη Κουτσουμπή με τον οποίο σχεδιάζουν τον γάμο τους, τούς επόμενους μήνες.

Η παρουσιάστρια μάλιστα δημοσίευσε και μια σχετική φωτογραφία γράφοντας, «Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Να σε χαίρομαι @pankouts».