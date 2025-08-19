Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη Σίσσυ Τουμάση
Δείτε τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε ο ηθοποιός
Ο Αργύρης Πανταζάρας βρίσκεται σε διακοπές με την σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση, την οποία φωτογράφησε γυμνή σε παραλία που επισκέφθηκαν.
Σημειώνεται πως το ζευγάρι έχει παντρευτεί από το 2023. Την Τρίτη 19 Αυγούστου ο ηθοποιός κοινοποίησε στο Instagram εικόνες από τη θάλασσα οπού απολάμβαναν το μπάνιο τους.
Ωστόσο, από τα στιγμιότυπα που ανέβασε ξεχώρισε η φωτογραφία της Σίσσυς Τουμάση που πόζαρε χωρίς μπικίνι με φόντο τα βράχια και μία σανίδα sup.
