Ζόε Σαλντάνα: Διακοπές στη Μύκονο με την οικογένειά της - Εικόνες

Στη Μύκονο βρέθηκε η παγκοσμίου φήμης ηθοποιός Ζόε Σαλντάνα απολαμβάνοντας λίγες μέρες διακοπών. Η ίδια μαζί με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους γιόρτασαν τα γενέθλια της αδελφής της.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Mykonoslive.tv, η Ζόε Σαλντάνα πριν από την Μύκονο όπου παρέμεινε οικογενειακώς για 3 μέρες, βρέθηκε στις Σπέτσες.

Υπενθυμίζεται πως η 47χρονη ηθοποιός με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία ήταν από τους μεγάλους νικητές των Όσκαρ 2025, καθώς, μετά τη Χρυσή Σφαίρα, τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία Emilia Perez. Έχει συμμετάσχει σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες όπως οι Avatar, Star Trek, Guardians, Drumline, Death at a Funeral, Vantage Point, The Losers, Colombiana κ.ά.

Η Ζόε Σαλντάνα, όπως έχει πει σε συνέντευξή της, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια καθώς μεγάλωσε με ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) και οι άνθρωποι που την «έσωσαν» στην πορεία ήταν ισχυρές γυναίκες, μερικές από τις οποίες την καθοδήγησαν.

