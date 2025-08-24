Βασιλική Ανδρίτσου: Μοιράστηκε στιγμές από το υπέροχο καλοκαίρι της – Δείτε βίντεο

Η Βασιλική Ανδρίτσου δημοσίευσε βίντεο στο Instagram με τις στιγμές που ξεχώρισε από τις εφετινές καλοκαιρινές διακοπές, στις οποίες τα χαμόγελα και η αγάπη ξεχειλίζουν.

Η ηθοποιός, που πριν από περίπου 6 χρόνια ολοκλήρωσε την προσωπική της ευτυχία με τον ερχομό της κόρης της, Ανθένιας, δεν κρύβει πόσο σημαντική είναι η μητρότητα για εκείνη.

Το καλοκαιρινό βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, αποτυπώνει τις ομορφότερες στιγμές που έζησε εφέτος με τα αγαπημένα της πρόσωπα: Γέλια, θάλασσα, ανέμελες βόλτες και το δυνατό δέσιμο με την κόρη της.