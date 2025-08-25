Κατερίνα Καινούργιου: «Σπάει» καρδιές το σκίτσο για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, η οποία πέθανε το Σάββατο (23/08), ήταν κολλητή φίλη με την Κατερίνα Καινούργιου.

Πριν από χρόνια, η Αλεξάνδρα, είχε μιλήσει για τη φιλία με την παρουσιάστρια τονίζοντας: «Τη μεγάλη μου την αδερφή την έχει παντρέψει ο Μίνως Κυριακού, γιατί ο γαμπρός μου είναι πιλότος και πέταγε τα αεροπλάνα του και είχαμε μία σχέση.

Τώρα ένα κοριτσάκι 10 χρονών αν το ρωτήσεις τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει, τι θα σου πει; Ηθοποιός θα σου πει. Πήγα έκανα την οντισιόν με τον Νίκο Μαστοράκη, τον οποίο όταν τον είδα πρέπει να έκλαιγα πέντε μέρες, γιατί δεν τον ήθελα καθόλου και τελικά τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμα».

Για τις σχέσεις της με την Κατερίνα Καινούργιου είχε πει: «Με την Κατερίνα γνωριζόμασταν πάρα πολύ παλιά. Ήταν πολύ κοντά τα σχολεία μας. Έχουμε κάνει πολλές τρέλες μαζί, μικρότερες γιατί όσο μεγαλώνουμε σοβαρεύουμε.

Ιστορίες παρακολούθησης στη μαύρη νύχτα, να κρυβόμαστε κάπου στο Χαλάνδρι, σε στενά. Δεν θα πω για ποιον το κάναμε. Στην Κατερίνα θα ευχηθώ μόνο τύχη, είναι το μόνο που χρειάζεται, γιατί όλα τα άλλα θεωρώ ότι τα έχει».

Το βράδυ της Δευτέρας (25/08), η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα σκίτσο, εμπνευσμένο από μία φωτογραφία τους, στο οποίο φαίνεται να κρατιέται χέρι – χέρι με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

Δείτε τη φωτογραφία που πόσταρε:

