Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

Η Μελίνα Νικολαϊδη προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου το βράδυ του Σαββάτου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο μόλις στα 41 της χρόνια.

Τα παιδιά του Ντέμη Νικολαΐδη είχαν άριστες σχέσεις με τη σύντροφο του και μάλιστα η Μελίνα Νικολαΐδη είχε έρθει πιο κοντά με την Αλεξάνδρα και ήταν φίλες.

Η κόρη του Ντέμη Νικολαΐδη, μετά τη δυσάρεστη είδηση της εκδημίας της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία τους, στην οποία η μία κρατούσε τρυφερά το χέρι της άλλης και έγραψε απλά «το αγγελάκι μου».

Η ανάρτησή της:

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» τις τελευταίες 10 ημέρες, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί ραγδαία, ώσπου έσβησε το βράδυ του Σαββάτου, χάνοντας τη μάχη για τη ζωή μόλις στα 41 της χρόνια.

Η περιπέτεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο του μαστού είχε αρχίσει το 2023, κοντά στην πρώτη επέτειο της σχέσης της με τον 51χρονο πρώην ποδοσφαιριστή.