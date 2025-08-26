«Πάντα μαζί»: Λάλος – Λαμπροπούλου σε τρυφερά στιγμιότυπα, στα παρασκήνια νέας σειράς

Οριστικά στη συχνότητα του MEGA «κλείδωσε» η ελληνική μεταφορά της τουρκικής σειράς «Χίλιες και μία νύχτες» και μάλιστα, για το α’ μισό της σεζόν.

Στη σειρά επιστρέφει σε πρωταγωνιστικό ρόλο ένα από τα πλέον αγαπητά τηλεοπτικά ζευγάρια.

Έναν χρόνο μετά το φινάλε του «Σασμού», ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου θα αποτελέσουν και πάλι πρωταγωνιστικό δίδυμο.

Ο ελληνικός τίτλος της σειράς, σε παραγωγή της JK Productions, θα είναι «Μια νύχτα μόνο», ενώ τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν σύντομα. Το κανάλι της Συγγρού επιθυμεί να εντάξει το «Μια νύχτα μόνο» στην έναρξη της σεζόν.

«Πάντα μαζί», έγραψε ο Δημήτρης Λάλος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς.