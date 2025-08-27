Σπύρος Μαρτίκας: Στην Πάρο με εντυπωσιακή συνοδό

Ο Σπύρος Μαρτίκας βρίσκεται στην Πάρο. Ο 47χρονος φαρμακοποιός μετά τον χωρισμό του τον Δεκέμβριο από την πρώην συμπαίκτριά του στο survivor, Βρησιίδα Ανδριώτου, με την οποία ήταν σε σχέση για δυόμιση χρόνια, δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει νέα σχέση.

Σε πασίγνωστο εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας στην Πάρο τσάκωσε η κάμερα του Mykonos Live TV τον Σπύρο Μαρτίκα μαζί με εντυπωσιακή ξανθιά κυρία. Στην παρέα τους ήταν και ένα φιλικό ζευγάρι.

Η συνοδός του δεν έδειξε σημάδια διαχυτικότητας μαζί του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απλώς φιλικής παρέας. Από την άλλη, η πρώην σύντροφός του έχει προχωρήσει στη ζωή της, έχοντας βρει νέο σύντροφο, ο οποίος φαίνεται να έχει την έγκριση του Σπύρου Μαρτίκα.