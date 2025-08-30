Η Βρισηίδα Ανδριώτου ξεσπά: «Τώρα θα σας έλεγα τίποτα, μη βρίσω πρωινιάτικα…»

Η Βρισηίδα Ανδριώτου προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου ξέσπασε γιατί δεν της επιτρέψαν στο πλοίο να έχει μαζί της το κατοικίδιο της.

Όπως περιγράφει η ίδια στα stories της: «Πάω Ραφήνα για να πάω σε νησί και τα πάρκινγκ ήταν γεμάτα, δεν μας το είπε κανείς έξω απ’ το λιμάνι. Τους είπα “πού να παρκάρω, χάνω το πλοίο”. Έψαχνα να παρκάρω εκτός. Ενώ έχω ταξιδέψει σε πλοίο με την Ντόρι 700 φορές, μου είπαν “Δεν επιτρέπεται μέσα στο πλοίο”.

Σε κάποια πλοία το ξέρω ότι δεν επιτρέπεται, αλλά στα μεγάλα δεν μου έχουν πει τίποτα, έπεσα στην περίπτωση. Αγάπη μου, τα σκυλιά είναι πιο καθαρά από τους ανθρώπους, σε πληροφορώ, που αφήνουν τα σκουπίδια τους. Οι κανόνες είναι κανόνες. Αυτό που δεν μ’ αρέσει στην Ελλάδα είναι πως τους εφαρμόζουμε όποτε τους θυμόμαστε. Δηλαδή πληρώνεις θέση στο πλοίο, πόσα λεφτά και μετά σου λένε ότι δεν επιτρέπεται να κάτσεις στη θέση που πλήρωσες. Τώρα θα σας έλεγα τίποτα, μη βρίσω πρωινιάτικα…»