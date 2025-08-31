Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Φίλη θα δώσει το όνομά της στην κόρη της - «Να πάρει από το φως σου»

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε πρόωρα από τη ζωή αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο κενό, με φίλους και συγγενείς να την αποχαιρετούν μέσα από λόγια αγάπης και συγκίνησης.

Μεταξύ αυτών και η κτηνίατρος Έφη Ρόζη, η οποία με μια προσωπική της ανάρτηση στο Facebook περιέγραψε την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν τα τελευταία χρόνια. Όπως σημείωσε, αν και γνωρίστηκαν σε μεγαλύτερη ηλικία και αρχικά υπήρχαν διαφωνίες, η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια ουσιαστική φιλία που της πρόσφερε στήριξη, αγάπη και χαρά.

«Δεν χρειάζεται να σου ευχηθώ "καλό ταξίδι στο φως"… γιατί εσύ ήσουν το ίδιο το φως», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε την ικανότητα να φωτίζει κάθε χώρο και να γεμίζει με θετική ενέργεια όσους βρίσκονταν γύρω της.

Η Έφη Ρόζη αποκάλυψε επίσης ότι η στεναχώρια της φίλης της τον τελευταίο καιρό ήταν πως δεν μπορούσε να μοιραστεί μαζί της τη χαρά της εγκυμοσύνης, καθώς έδινε τη δική της μάχη με την ασθένεια. «Κι ανυπομονούσες να νιώσεις καλύτερα για να μοιραστούμε χαρμόσυνες στιγμές μαζί και να γνωρίσεις τη μικρή. Δεν τα καταφέραμε… κι αυτό πονάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν έκανε γνωστό ότι θα δώσει το όνομά της κόρης που περιμένει: «Σε λίγες μέρες θα κρατήσω στην αγκαλιά μου τη μικρή μου Μιχαέλα-Αλεξάνδρα. Ήθελα να δώσω το όνομά σου, για να μείνει άλλο ένα κομμάτι σου κοντά μας. Ελπίζω να πάρει έστω και λίγο από το φως σου, την ψυχή σου, την καλοσύνη και τη χάρη σου».

