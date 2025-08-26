Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σήμερα η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 41 ετών, νικημένη από τον καρκίνο.

Το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου στις 12:30 συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την αγαπημένη τους Αλεξάνδρα στο κοιμητήριο Χολαργού. Επιθυμία της οικογένειάς της είναι αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, Φλόγα.

Η σύντροφός του Ντέμη Νικολαίδη πέθανε το βράδυ της 23ης Αυγούστου ενώ νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό τις τελευταίες 10 ημέρες.

«Αδελφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας»

Οι αδελφές της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου την αποχαιρέτησαν με μία τρυφερή ανάρτηση, τονίζοντας πως μέχρι και την τελευταία στιγμή του αγώνα της με τον καρκίνο στάθηκε γενναία και δυνατή. «Εχθές αποχαιρετήσαμε την μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί. Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική.

Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και την θετική ενέργεια που τη διακατείχε.

Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στη ζωή μας. Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει.

Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα.(στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών).

Οι αδερφές και η οικογένειά της».

«Λύγισε» ο Ντέμης Νικολαΐδης για τον θάνατο της συντρόφου του

«Λύγισε» ο Ντέμης Νικολαΐδης βλέποντας τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, να φεύγει από τη ζωή μπροστά στα μάτια του, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Εκεί νοσηλευόταν τις τελευταίες 10 ημέρες η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί ραγδαία, ώσπου «αφέθηκε» το τελευταίο βράδυ του Σαββάτου, χάνοντας τη μάχη για τη ζωή μόλις στα 41 της χρόνια.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο οποίος τη στήριξε μέχρι το τέλος, δεν έλειψε στιγμή από δίπλα της. Μόλις όμως η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή, νικημένη από τον καρκίνο, εκείνος - όπως αναφέρει η Espresso - δεν άντεξε και ξέσπασε, εξωτερικεύοντας σε δικούς του ανθρώπους τον πόνο για τον πρόωρο και άδικο χαμό της.

«Πάλεψε γενναία! Είχε δίπλα της τον Ντέμη και τα αγαπημένα της πρόσωπα μέχρι την τελευταία στιγμή που έκλεισαν τα ματάκια της στο νοσοκομείο», έγραψε στα social media ο δημοσιογράφος, Χάρης Λεμπιδάκης, λίγες ώρες αφού έγινε γνωστός ο θάνατός της.

Η περιπέτεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο του μαστού είχε αρχίσει το 2023, κοντά στην πρώτη επέτειο της σχέσης της με τον 51χρονο πρώην ποδοσφαιριστή.

