Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σήμερα η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας

Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Η περιπέτεια της με τον καρκίνο του μαστού είχε αρχίσει το 2023, κοντά στην πρώτη επέτειο της σχέσης της με τον Ντέμη Νικολαΐδη

Newsbomb

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σήμερα η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 41 ετών, νικημένη από τον καρκίνο.

Το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου στις 12:30 συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την αγαπημένη τους Αλεξάνδρα στο κοιμητήριο Χολαργού. Επιθυμία της οικογένειάς της είναι αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, Φλόγα.

Η σύντροφός του Ντέμη Νικολαίδη πέθανε το βράδυ της 23ης Αυγούστου ενώ νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό τις τελευταίες 10 ημέρες.

«Αδελφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας»

Οι αδελφές της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου την αποχαιρέτησαν με μία τρυφερή ανάρτηση, τονίζοντας πως μέχρι και την τελευταία στιγμή του αγώνα της με τον καρκίνο στάθηκε γενναία και δυνατή. «Εχθές αποχαιρετήσαμε την μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί. Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική.

Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και την θετική ενέργεια που τη διακατείχε.

Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στη ζωή μας. Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει.

Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα.(στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών).

Οι αδερφές και η οικογένειά της».

«Λύγισε» ο Ντέμης Νικολαΐδης για τον θάνατο της συντρόφου του

«Λύγισε» ο Ντέμης Νικολαΐδης βλέποντας τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, να φεύγει από τη ζωή μπροστά στα μάτια του, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Εκεί νοσηλευόταν τις τελευταίες 10 ημέρες η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί ραγδαία, ώσπου «αφέθηκε» το τελευταίο βράδυ του Σαββάτου, χάνοντας τη μάχη για τη ζωή μόλις στα 41 της χρόνια.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο οποίος τη στήριξε μέχρι το τέλος, δεν έλειψε στιγμή από δίπλα της. Μόλις όμως η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή, νικημένη από τον καρκίνο, εκείνος - όπως αναφέρει η Espresso - δεν άντεξε και ξέσπασε, εξωτερικεύοντας σε δικούς του ανθρώπους τον πόνο για τον πρόωρο και άδικο χαμό της.

«Πάλεψε γενναία! Είχε δίπλα της τον Ντέμη και τα αγαπημένα της πρόσωπα μέχρι την τελευταία στιγμή που έκλεισαν τα ματάκια της στο νοσοκομείο», έγραψε στα social media ο δημοσιογράφος, Χάρης Λεμπιδάκης, λίγες ώρες αφού έγινε γνωστός ο θάνατός της.

Η περιπέτεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο του μαστού είχε αρχίσει το 2023, κοντά στην πρώτη επέτειο της σχέσης της με τον 51χρονο πρώην ποδοσφαιριστή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία της χώρας «εκτοξεύει» τις τιμές των ψαριών

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Σήμερα η κηδεία της 4χρονης Αμέλιας - Θα γινόταν 4 ετών

09:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Κεντρικό θέμα στην Πορτογαλία η μεταγραφή του Ιωαννίδη - «Μιλάει με Βαγιαννίδη»

09:11WHAT THE FACT

Πραγματικός Aquaman κράτησε την αναπνοή του κάτω από το νερό για 29 λεπτά και κατέρριψε ρεκόρ Γκίνες

09:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Στη λίστα με τους κορυφαίους παίκτες του 21ου αιώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Η θέση του

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Πατέρας έχει εξαφανιστεί εδώ και τρία χρόνια μαζί με τα παιδιά του - Κρύβεται στην άγρια φύση - Η απίστευτη ιστορία του «ανθρώπου των θάμνων»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Πρόταση γάμου στα 3.000 μέτρα - Του είπε «Ναι» εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη Γη

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και καταιγίδες

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σήμερα η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας

08:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Ραντεβού με την ιστορία για την Εθνική γυναικών - Η ώρα και το κανάλι

08:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Εμάς δεν μας σκέφτηκες» - Τα ουρλιαχτά της κόρης στον πατέρα της - Στην Αλβανία η κηδεία της 36χρονης

08:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλον Μασκ: Μήνυση κατά Apple και OpenAI για «υποβάθμιση» του Grok - «Συμπεριφέρονται σαν μονοπώλια»

08:21ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Πού μπορεί να οδηγήσει η προσέγγιση Τουρκίας-Λιβύης - Κομβικός ο ρόλος της Αιγύπτου

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 400 ευρώ περισσότερα σε μισθωτούς και συνταξιούχους - Τι ισχύει με τις εισφορές

08:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκύδρα: Τον σκότωσε και τον έσερνε με το μηχανάκι επειδή μπήκε στο χωράφι του - Τι είπε ο δράστης στους αστυνομικούς

07:56ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: Τα ακουστικά βαρηκοΐας μειώνουν έως και 61% τον κίνδυνο άνοιας

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά - Γρίφος η στάση του Κώστα Καραμανλή

07:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο για τους μαθητές

07:29LIFESTYLE

Έφη Θώδη: Απέκτησε το δικό της labubu - Viral το unboxing βίντεο

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το «διπλό χτύπημα» του Ισραήλ, οι τακτικές Αλ Κάιντα και η «συγγνώμη» Νετανιάχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 400 ευρώ περισσότερα σε μισθωτούς και συνταξιούχους - Τι ισχύει με τις εισφορές

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Πατέρας έχει εξαφανιστεί εδώ και τρία χρόνια μαζί με τα παιδιά του - Κρύβεται στην άγρια φύση - Η απίστευτη ιστορία του «ανθρώπου των θάμνων»

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και καταιγίδες

08:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκύδρα: Τον σκότωσε και τον έσερνε με το μηχανάκι επειδή μπήκε στο χωράφι του - Τι είπε ο δράστης στους αστυνομικούς

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά - Γρίφος η στάση του Κώστα Καραμανλή

08:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Εμάς δεν μας σκέφτηκες» - Τα ουρλιαχτά της κόρης στον πατέρα της - Στην Αλβανία η κηδεία της 36χρονης

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Πρόταση γάμου στα 3.000 μέτρα - Του είπε «Ναι» εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη Γη

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονη μάνα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας (vid & pics)

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος στο Γαλάτσι: Πατέρας με το βρέφος του στην αγκαλιά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειδεχθές έγκλημα στην Πέλλα: Τον εκτέλεσε γιατί έμπαινε στο οικόπεδό του

07:29LIFESTYLE

Έφη Θώδη: Απέκτησε το δικό της labubu - Viral το unboxing βίντεο

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε θέση μάχης η κυβέρνηση για τον Τσίπρα - Πώς απαντά ο ίδιος στα περί «βαρυποινιτών και βιαστών»

09:11WHAT THE FACT

Πραγματικός Aquaman κράτησε την αναπνοή του κάτω από το νερό για 29 λεπτά και κατέρριψε ρεκόρ Γκίνες

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, βοριάδες και τοπικές βροχές σήμερα - Πού θα χτυπήσουν

09:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Στη λίστα με τους κορυφαίους παίκτες του 21ου αιώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Η θέση του

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνας δεν μιλούσε στη γυναίκα του για 20 χρόνια επειδή… ζήλευε τα παιδιά τους

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Ο γιος όρμηξε στον 40χρονο για να σώσει τη μητέρα του - Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ