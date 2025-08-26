Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

Ο σύντροφος της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, Ντέμης Νικολαΐδης που στάθηκε στο πλευρό της καθ΄όλη την διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο

Φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες έχουν συγκεντρωθεί στο κοιμητήριο Χολαργού αυτή την ώρα για να αποχαιρετήσουν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ 23ης Αυγούστου ενώ νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό τις τελευταίες 10 ημέρες, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο.

Τραγική φιγούρα ο σύντροφος της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, Ντέμης Νικολαΐδης που στάθηκε στο πλευρό της καθ΄όλη την διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο. Στο πλευρό του βρισκόταν και η κόρη του, Μελίνα Νικολαΐδη η οποία διατηρούσε στενή φιλία με την εκλιπούσα, καθώς και η Κατερίνα Καινούργιου.

Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης INTIME NEWS

Η παρουσιάστρια και φίλη της εκλιπούσας, Κατερίνα Καινούργιου INTIME NEWS

Στο πλευρό του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή βρίσκονταν οι συμπαίκτες του στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης.

Ο Αντώνης Νικοπολίδης INTIME NEWS

Ο Γιώργος Καραγκούνης INTIME NEWS

Ο Κώστας Κατσουράνης INTIME NEWS

Επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα.

Το στεφάνι που κατέθεσε η οικογένεια του Ντέμη Νικολαΐδη INTIME NEWS

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου έδωσαν επίσης φίλοι και συνάδελφοι του Ντέμη Νικολαΐδη από τον χώρο της δημοσιογραφίας καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης INTIME NEWS

Ο αθλητικός δημοσιογράφος, Αποστόλης Λάμπος INTIME NEWS

Ο αθλητικός δημοσιογράφος, Μιχάλης Τσόχος INTIME NEWS

Ο αθλητικός δημοσιογράφος Βασίλης Σαμπράκος INTIME NEWS

