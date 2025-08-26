Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή ύστερα από 10 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, βυθίζοντας στο πένθος τον σύντροφο και την οικογένειά της 

Newsbomb

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

Ο σύντροφος της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, Ντέμης Νικολαΐδης που στάθηκε στο πλευρό της καθ΄όλη την διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο 

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες έχουν συγκεντρωθεί στο κοιμητήριο Χολαργού αυτή την ώρα για να αποχαιρετήσουν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ 23ης Αυγούστου ενώ νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό τις τελευταίες 10 ημέρες, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο.

Τραγική φιγούρα ο σύντροφος της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, Ντέμης Νικολαΐδης που στάθηκε στο πλευρό της καθ΄όλη την διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο. Στο πλευρό του βρισκόταν και η κόρη του, Μελίνα Νικολαΐδη η οποία διατηρούσε στενή φιλία με την εκλιπούσα, καθώς και η Κατερίνα Καινούργιου.

Ντέμης Νικολαΐδης

Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης

INTIME NEWS
Κατερίνα Καινούργιου

Η παρουσιάστρια και φίλη της εκλιπούσας, Κατερίνα Καινούργιου

INTIME NEWS

Στο πλευρό του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή βρίσκονταν οι συμπαίκτες του στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης.

Νικοπολίδης

Ο Αντώνης Νικοπολίδης

INTIME NEWS
Καραγκούνης

Ο Γιώργος Καραγκούνης

INTIME NEWS
Κατσουράνης

Ο Κώστας Κατσουράνης

INTIME NEWS

Επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα.

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Το στεφάνι που κατέθεσε η οικογένεια του Ντέμη Νικολαΐδη

INTIME NEWS

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου έδωσαν επίσης φίλοι και συνάδελφοι του Ντέμη Νικολαΐδη από τον χώρο της δημοσιογραφίας καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Κυρανάκης

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

INTIME NEWS
ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Ο αθλητικός δημοσιογράφος, Αποστόλης Λάμπος

INTIME NEWS
ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Ο αθλητικός δημοσιογράφος, Μιχάλης Τσόχος

INTIME NEWS
ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Ο αθλητικός δημοσιογράφος Βασίλης Σαμπράκος

INTIME NEWS

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:01ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου

14:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πάλεψε η Εθνική βόλεϊ γυναικών, αλλά λύγισε στις λεπτομέρειες από τη Γαλλία

13:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καταδίωξη διαρρηκτών σε γειτονιά του Πειραιά - Κρυβόταν κάτω από αυτοκίνητο για να γλιτώσει

13:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Μανέ - Υπογράφει μέχρι το 2030

13:50WHAT THE FACT

Το κόλπο που δεν ξέρατε; Γιατί πρέπει να βάζετε τα σφουγγάρια σας στον φούρνο μικροκυμάτων

13:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλία: Συνταξιούχος εκπαιδευτικός παρενόχλησε νεαρή σε ΚΤΕΛ - Καταδικάστηκε σε φυλάκιση

13:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ντίνος Μήτογλου στο PS Blog: «Σκέφτηκα την απόσυρση, αλλά δεν σταμάτησα να ελπίζω»

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ρυθμούς ΔΕΘ η πολιτική επικαιρότητα - «Πυρά» Τσουκαλά για τις «παροχές» Μητσοτάκη

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Μερτς: «Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Πέθανε ο 40χρονος εγκαυματίας από τη φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα

13:24WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να βάζουμε κορδέλες στις βαλίτσες - Χειριστής αποσκευών εξηγεί

13:17ΚΟΣΜΟΣ

«Ένα από τα πιο τρελά πράγματα»: Skysurfer ισορροπεί στα καλώδια της πανύψηλης Bay Bridge στο Σαν Φρανσίσκο, 160 μέτρα πάνω από το νερό

13:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Στάλθηκαν για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μήνυμα γραμμένο με αίμα διέσωσε γυναίκα - Είχε παγιδευτεί για 30 ώρες σε κλειδωμένο δωμάτιο

13:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Κλείνει» στη Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης - «Το Σαββατοκύριακο στη Λισαβόνα»

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος μεταφέρεται στους βυθούς - Το νέο πεδίο μάχης σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο εδώλιο 16 Ρομά για σωρεία κλοπών - Πάνω από 600.000 ευρώ η λεία τους

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος για τη δολοφονία της 36χρονης - Τι είπε στην απολογία του

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

12:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στην ετήσια άδεια - Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Πέθανε ο 40χρονος εγκαυματίας από τη φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Άγριο ξύλο οδηγού με επιβάτη σε αστικό λεωφορείο στη Βάρη - «Μα...α θα σε ισοπεδώσω»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας - Η απάντηση Γεωργιάδη

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Ισπανίδα ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί σε ηλικία 42 ετών

11:25WHAT THE FACT

Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Πατέρας έχει εξαφανιστεί εδώ και τρία χρόνια μαζί με τα παιδιά του - Κρύβεται στην άγρια φύση - Η απίστευτη ιστορία του «ανθρώπου των θάμνων»

13:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλία: Συνταξιούχος εκπαιδευτικός παρενόχλησε νεαρή σε ΚΤΕΛ - Καταδικάστηκε σε φυλάκιση

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία - Δείτε βίντεο

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος για τη δολοφονία της 36χρονης - Τι είπε στην απολογία του

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μήνυμα γραμμένο με αίμα διέσωσε γυναίκα - Είχε παγιδευτεί για 30 ώρες σε κλειδωμένο δωμάτιο

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες στην Αριζόνα: Τεράστια αμμοθύελλα «κατάπιε» το Φοίνιξ - Δείτε βίντεο

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονη μάνα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας (vid & pics)

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

08:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκύδρα: Τον σκότωσε και τον έσερνε με το μηχανάκι επειδή μπήκε στο χωράφι του - Τι είπε ο δράστης στους αστυνομικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ