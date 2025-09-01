Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Το δαχτυλίδι της από τον Κριστιάνο Ρονάλντο «έκλεψε» την παράσταση στη Βενετία
Η ανάρτηση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ με το δαχτυλίδι αξίας 3,7 εκατ. λιρών
Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ λάμπει από ευτυχία, καθώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο της έκανε πρόταση γάμου με ένα εκθαμβωτικό δαχτυλίδι 30 καρατίων, αξίας 3,7 εκατ. λιρών.
Η ίδια δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει το διαμαντένιο κόσμημα στην πρώτη της εμφάνιση μετά το «ναι» στον διάσημο ποδοσφαιριστή. Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ πόζαρε με το χέρι ψηλά, ώστε οι φωτογράφοι να απαθανατίσουν το εντυπωσιακό δαχτυλίδι. Μάλιστα, φρόντισε να το βάλει σε πρώτο πλάνο και στις φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι με τον αρραβωνιαστικό της, όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις της στο Instagram.
