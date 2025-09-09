Δημήτρης Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του τραγουδιστή

Για την πορεία της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν» η Σάντρα Βουτσά.

Η κόρη του αείμνηστου Κώστα Βουτσά και στενή οικογενειακή φίλη του Δημήτρη Κόκοτα τόνισε πώς μέρα με την μέρα ο τραγουδιστής βελτιώνεται, ενώ εξέφρασε την αγανάκτησή της για ορισμένα δημοσιεύματα που, όπως είπε, είναι αναληθή και επιβαρύνουν την οικογένειά του.

«Ακόμα οι ίδιοι γιατροί λένε στην Κατερίνα πως είναι καλύτερο να μείνει στο νοσοκομείο που τον παρακολουθούν διαρκώς. Του κάνουν κάθε μέρα φυσικοθεραπείες. Έχω να πω μόνο τα καλύτερα για τους γιατρούς εκεί, τον έχουν βασιλιά.», δήλωσε αρχικά η Σάντρα Βουτσά.

Αναφερόμενη στην οικογένεια του καλλιτέχνη, η Σάντρα Βουτσά ανέφερε ότι «δεν χάνουν την αισιοδοξία τους. Η Κατερίνα μου είπε ότι δεν έχει σκεφτεί ούτε ένα λεπτό ότι μπορεί ο Δημήτρης να μην συνέλθει. Και εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή ο Δημήτρης θα συνέλθει. Όπως είπε ο θεράπων ιατρός του που είναι φειδωλός στις δηλώσεις του, ο Δημήτρης θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του.»

«Είναι τρομερά πράγματα και απορώ πώς ένας άνθρωπος που τολμά να λέγεται δημοσιογράφος γράφει κάτι τέτοιο. Είναι ντροπή να γράφει τέτοια πράγματα. Το παιδί είναι 13 ετών και έχει πλήρη επαφή. Το χειρότερο που διάβασα είναι ότι το λάδι του Αγίου Εφραίμ σήκωσε τον νεκρό Κοκότα. Είναι για ξύλο αυτός που τα έγραψε αυτά. Περνάει το παιδί από το περίπτερο και βλέπει τέτοιο πράγμα.», πρόσθεσε η κόρη του Κώστα Βουτσά για τα δημοσιεύματα περί μεταμοσχεύσεων στον τραγουδιστή.

