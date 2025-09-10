«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα

Η μονοκατοικία όπου γυρίστηκαν σκηνές από τη σειρά του MEGA «Πενήντα - Πενήντα» στην Καστέλλα πωλείται.

Το τηλεοπτικό σπίτι του Παύλου (Σάκης Μπουλάς) και της Ειρήνης (Βάνα Ραμπότα) πωλείται προς 4.000.000 ευρώ (δηλαδή 8.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο).

Όπως αναφέρει στην αγγελία του το μεσιτικό γραφείο, πρόκειται για μονοκατοικία των 500 τ.μ., η οποία αναπτύσσεται σε πέντε επίπεδα με έντονη την αίσθηση ιδιωτικότητας και αυτονομίας σε όλους τους ορόφους.

Κάθε επίπεδο διαθέτει σαλόνι, κουζίνα και master υπνοδωμάτιο. Συνολικά διαθέτει 4 σαλόνια, 3 κουζίνες, 6 υπνοδωμάτια, εκ των οποίων τα 2 master en-suite, και το 1 με walk-in closet, 4 μπάνια, εκ των οποίων τα 2 με jacuzzi, 1 μπάνιο επισκεπτών, 1 τζάκι.

Πωλείται το σπίτι που έγινε γνωστό μέσα από τη σειρά «Πενήντα - Πενήντα» THESIS Real Estate

Φωτογραφίες: Thesis Real Estate