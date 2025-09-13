Γιώργος Λιάγκας: «Λιώνει» στο γυμναστήριο πριν από την πρεμιέρα του «Πρωινού» – «Μάχιμοι»

Ο Γιώργος Λιάγκας μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 09:00 το πρωί, με ανανεωμένη ομάδα.

Μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές, ο παρουσιαστής βρέθηκε ξανά στο γυμναστήριο, δείχνοντας πως θέλει να επιστρέψει πιο δυνατός και… ορεξάτος από ποτέ στην πρωινή ζώνη.

Μάλιστα, μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram. Στο πρώτο έγραψε: «Ερχόμαστε γυμνασμένοι», ενώ στο δεύτερο πόζαρε με τον γυμναστή του.

Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη, γνωστό personal trainer, που στο παρελθόν υπήρξε σύντροφος της κόρης της Δέσποινας Βανδή, Μελίνας.

«Μάχιμοι», σχολίασε ο Λιάγκας για εκείνον και τον προπονητή του, δείχνοντας πως είναι πανέτοιμος για τη «μάχη» της τηλεθέασης.

