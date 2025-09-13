Κατερίνα Καινούργιου: Θαυμάζει το ηλιοβασίλεμα αγκαλιά με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Aκόμη ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Το ζευγάρι πέρασε ένα ονειρικό καλοκαίρι στην Πάρο, γεμάτο ήλιο και χαλαρές στιγμές και πλέον, έχει επιστρέψει στην Αθήνα.

Ωστόσο, ο επιχειρηματίας θέλησε να θυμηθεί τις όμορφες μέρες των διακοπών τους, δημοσιεύοντας στο Instagram μία φωτογραφία όπου ποζάρουν αγκαλιά με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Οι δύο τους δείχνουν πιο ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι από ποτέ.

Η ανάρτηση έρχεται λίγες μέρες μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν και θέλουν την Κατερίνα Καινούργιου να περιμένει το πρώτο τους παιδί, κάτι για το οποίο προς το παρόν το ζευγάρι δεν έχει τοποθετηθεί.