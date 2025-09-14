Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έβαλε τέλος στις φήμες: «Δεν ισχύει ότι είμαι έγκυος»

Η παρουσιάστρια, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, έχει δημιουργήσει ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η καθημερινή χαρά και η φροντίδα για τα παιδιά που έχουν με τον άνδρα της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Παρά τη δημόσια παρουσία της, κρατά διακριτική στάση όσον αφορά θέματα που αφορούν την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της. Ωστόσο, πρόσφατα ένα δημοσίευμα προκάλεσε φήμες περί εγκυμοσύνης της, με αποτέλεσμα η παρουσιάστρια να διαψεύσει τα σενάρια.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «τώρα από εσάς μαθαίνω ότι κυκλοφόρησε ένα ρεπορτάζ ότι είμαι έγκυος. Δεν ενοχλήθηκα. Δεν είμαι έγκυος, είμαι ξεκάθαρη».

Η παρουσιάστρια μίλησε επίσης για την καθημερινότητα στο σπίτι, γεμάτη ενέργεια και δραστηριότητες γύρω από τα παιδιά της. «Στο σπίτι γίνεται χαμός με τα παιδάκια μας, δεν προλαβαίνουμε να ανασάνουμε», επεσήμανε.

Όσο για την επαγγελματική της πορεία και το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση, ανέφερε πως «θέλω να επιστρέψω στην τηλεόραση, πάλι τα ίδια θα λέμε; Συζητήσεις δεν έγιναν μέσα στο καλοκαίρι, αλλά πιο πριν. Μετά βάλαμε μία άνω τελεία σ’ αυτά που είχαμε πει. Δεν άλλαξε κάτι και στις δικές μου σκέψεις, θα δούμε».

Παράλληλα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποκάλυψε το πάθος που έχει για τη μουσική και τη θαυμασμό στην Άννα Βίσση, την οποία δεν χάνει ποτέ. «Ήρθα να απολαύσω την Άννα Βίσση, την απόλυτη. Δεν τη χάνω, κάθε χρόνο».