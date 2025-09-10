Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στις δύο εγκυμοσύνες της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ζήτησε από τους διαδικτυακούς της φίλους να της κάνουν ερωτήσεις που αφορούσαν στην μητρότητα και τα δυο παιδιά της, Βλάσση και Βασίλη που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Η παρουσιάστρια δέχτηκε ερώτηση και για τα κιλά που πήρε στις δυο εγκυμοσύνες της και απάντησε ότι στην πρώτη πήρε 28 κιλά, ενώ στην δεύτερη 25.

«Στην πρώτη μου έβαλα 28 και στη 2η 25 ολόκληρα κιλά! Θα σας συμβούλευα λοιπόν να απολαύσετε αυτό το μοναδικό ταξίδι της μητρότητας και να μην σας απασχολεί τόσο αυτό, αλλά φυσικά να κάνετε ό,τι νιώθετε πιο καλά για εσάς τις ίδιες! Τα κιλά φυσικά και χάνονται, αυτό που έχει αξία είναι η αγάπη που αισθανόμαστε και προς τον εαυτό μας και προς τα παιδιά μας. Να ακούτε το σώμα σας και να μην επηρεάζεστε από άλλους, καθώς κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και το βιώνει διαφορετικά», απάντησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.