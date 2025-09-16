Απόστολος Λύτρας: Απολαμβάνει τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού με τη σύζυγό του στην Μύκονο

Τα τρυφερά τετ α τετ του ζευγαριού σε παραλία της Μυκόνου

Newsbomb

Απόστολος Λύτρας: Απολαμβάνει τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού με τη σύζυγό του στην Μύκονο
LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Μύκονο πέρασαν τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού ο Απόστολος Λύτρας και η Ντόρα Παπαδοπούλου

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις αρχές Ιουλίου και απόλαυσε το πρώτο του καλοκαίρι ως παντρεμένοι.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε τον γνωστό ποινικολόγο και την σύζυγό του στην παραλία της Ψαρρούς. Η Ντόρα Παπαδοπούλου επέλεξε ένα μαγιό σε κόκκινη απόχρωση που αναδείκνυε το καλλίγραμμο κορμί της, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των λουόμενων.

Δείτε το απόσπασμα του Mykonos Live Tv:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες - Τα πρώτα αντικείμενα από το ναυάγιο του Britannic, αδελφού πλοίου του Τιτανικού στην Κέα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Λευκό Οίκο – Τι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Σεφ έφτιαξε 8780 κιλά ρύζι (!) και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ - Μαγείρευε επί 9 ώρες

11:27ΦΑΡΜΑΚΟ

Οι αιτήσεις για την πρώτη Βιο-Ακαδημία στην Ελλάδα από τη DEMO συνεχίζονται

11:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Απάντησε δημόσια στις φήμες περί εγκυμοσύνης

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσός: «Έπιασε» νέο ιστορικό υψηλό εν όψει της αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων από τη Fed

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2025 - Όλες οι μοναδικές στιγμές

10:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Προτεραιότητα η άμεση ενίσχυση εισοδημάτων και αποφασιστικές κινήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

10:58WHAT THE FACT

Πού δεν πρέπει να κρεμάτε τον καθρέφτη στο σπίτι - Σαφείς κανόνες για πλούτο και ευτυχία

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 17 «φιξάκια» κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε προαύλιο σχολείου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

BMW κινητήρας σε Mercedes; Η φήμη «έσβησε» πριν ανάψει

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

10:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πρεμιέρα στο Champions League με αμέτρητες αγορές και μακροχρόνια στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη - Θύμα του ένας 11χρονος

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Γαύδο - Λουόμενοι απωθούν πλοιάριο - Βίντεο

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελούντα: Κατέρρευσε εργαζόμενος ξενοδοχειακής μονάδας

10:27ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα» - «Διαστρεβλωμένα και ψευδή» τα στοιχεία λέει η κυβέρνηση Νετανιάχου

10:24LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρός ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη - Τα ποσοστά Καινούργιου, ΛΙάγκα, Σκορδά

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Στο Λονδίνο ο Ντόναλντ Τραμπ: Οι παγίδες της επίσκεψης - Γιατί η Βρετανία παίζει το «ισχυρό χαρτί» του Βασιλιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Γαύδο - Λουόμενοι απωθούν πλοιάριο - Βίντεο

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Στήνει νέο «Άξονα του Κακού» - Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα;

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Κάναμε λάθος, έπρεπε να πάτε στη Λέρο, όχι στην Τήλο»: Αναπληρωτής εκπαιδευτικός αφηγείται την περιπέτειά του πριν τον Αγιασμό

11:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Απάντησε δημόσια στις φήμες περί εγκυμοσύνης

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Κάτι τρομακτικό συμβαίνει στο DNA των αστροναυτών στο διάστημα - Ο προβληματισμός των επιστημόνων

04:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αντετοκούνμπο και Σπανούλης «έσυραν τον χορό» στον θρίαμβο της Εθνικής

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε το έκτο θύμα του «Τζακ του Αντεροβγάλτη» - Είναι αυτός ο διαβόητος φονιάς;

09:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πώς «ξεκλειδώνει» η επιδότηση – Πότε λήγει η προθεσμία

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελούντα: Κατέρρευσε εργαζόμενος ξενοδοχειακής μονάδας

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Οι 50αρηδες οι πραγματικοί «χαμένοι» της οικονομίας - Η άγνωστη Gen X πιο αδικημένη από όλες τις άλλες γενιές

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: 83χρονη καταπλακώθηκε θανάσιμα από αυτοκτονικό 70χρονο, ο οποίος πήδηξε από τον 4ο

10:24LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρός ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη - Τα ποσοστά Καινούργιου, ΛΙάγκα, Σκορδά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ