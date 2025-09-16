Απόστολος Λύτρας: Απολαμβάνει τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού με τη σύζυγό του στην Μύκονο

Στη Μύκονο πέρασαν τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού ο Απόστολος Λύτρας και η Ντόρα Παπαδοπούλου

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις αρχές Ιουλίου και απόλαυσε το πρώτο του καλοκαίρι ως παντρεμένοι.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε τον γνωστό ποινικολόγο και την σύζυγό του στην παραλία της Ψαρρούς. Η Ντόρα Παπαδοπούλου επέλεξε ένα μαγιό σε κόκκινη απόχρωση που αναδείκνυε το καλλίγραμμο κορμί της, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των λουόμενων.

Δείτε το απόσπασμα του Mykonos Live Tv:

