Ο διεθνής διαγωνισμός τραγουδιού Intervision αναβιώνει στις 20 Σεπτεμβρίου, με απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Περίπου 20 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών BRICS, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Η Ρωσία θα εκπροσωπηθεί από τον Yaroslav Dronov, που εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Shaman.

Η έκπληξη έρχεται από τις ΗΠΑ, οι οποίες θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με την ελληνοαυστραλή Vassy, μετά την αποχώρηση του Brandon Howard «λόγω απρόβλεπτων οικογενειακών συνθηκών».

Η Vassy, (Βασιλική Καραγιώργος), είναι η πρώτη γυναίκα που κέρδισε ένα Icon Award στα Electronic Dance Music Awards 2023. Οι γονείς της κατάγονται από την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010 μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να ακολουθήσει διεθνή καριέρα και το 2022 επέστρεψε στην Αυστραλία.

Αν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σχεδιάζει να παραστεί στον επερχόμενο διαγωνισμό τραγουδιού Intervision το Σαββατοκύριακο, μπορεί τουλάχιστον να δει μερικά αποσπάσματα του στην τηλεόραση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος θα έχει με κάποιο τρόπο την ευκαιρία να δει την τηλεοπτική εκδοχή αυτής της εκδήλωσης, μια πολύ σημαντική και πολυαναμενόμενη. Η συμμετοχή δεν είναι στην ατζέντα του προέδρου», εξήγησε ο Πεσκόφ.

Στις 3 Φεβρουαρίου, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την αναβίωση του διεθνούς μουσικού διαγωνισμού Intervision.