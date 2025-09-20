Η μάχη του Σαββατοκύριακου ξεκινά – Ποιοι έρχονται με φόρα

Με πολλές πρεμιέρες ξεκινά το Σαββατοκύριακο…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η μάχη του Σαββατοκύριακου ξεκινά – Ποιοι έρχονται με φόρα
Ολοκληρώνεται σιγά σιγά ο χάρτης των εκπομπών, το Σαββατοκύριακο, με τα κανάλια να επενδύουν σε δυνατά πρόσωπα και μεγάλες ομάδες. Μετά τις πρώτες επίσημες των μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», «Weekend live», «Καλημέρα είπαμε;», έρχονται σήμερα πολλά προγράμματα.

Στις 08.30, στον ΑΝΤ1, το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με οικοδέσποινα την Ελένη Τσολάκη θα κρατά παρέα για τέσσερις περίπου ώρες. Με μεγάλη εμπειρία στην ψυχαγωγία και έντονη τηλεοπτική παρουσία, η Ελένη υπόσχεται να γεμίσει τα πρωινά του Σαββατοκύριακου με φως, χαμόγελα και πολυθεματικό περιεχόμενο. Ο Πέτρος Κωστόπουλος, ένα όνομα με ισχυρό στίγμα στα media, έρχεται στην εκπομπή για… ειδικές παρεμβάσεις και ξεχωριστή παρουσία. Με τη δική του ιδιαίτερη οπτική και πολυετή διαδρομή, σχολιάζει και ερμηνεύει την επικαιρότητα με τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει. Η Αφροδίτη Γραμμέλη, σταθερή αξία, με αιχμηρό λόγο και βαθιά γνώση της τηλεόρασης, θα φωτίζει πρόσωπα και καταστάσεις με το δικό της αυθεντικό στυλ. Επικοινωνιακός σύγχρονος και με καθαρή δημοσιογραφική ματιά, ο Νίκος Μισίρης θα συνδέει την ενημέρωση με την καθημερινότητα. Ο Λευτέρης Κουμαντάκης, έχοντας ήδη δυναμική πορεία ως παρουσιαστής στην τηλεόραση της περιφέρειας, συμμετέχει στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», κρατώντας όλα όσα τον κάνουν αγαπητό: αμεσότητα, χιούμορ και ειλικρινή επικοινωνία με τον τηλεθεατή.

lampros-iwanna.jpg

Στο OPEN, στις 09.50, κάνει πρεμιέρα το «Ραντεβού το ΣΚ». Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου μας λένε την πρώτη καλημέρα για τη χειμερινή σεζόν, επιστρέφοντας δυναμικά με τη μοναδική ενέργεια, το χιούμορ και την εκρηκτική τους χημεία! Η έμπειρη Αλεξάνδρα Τσόλκα με το δικό της ξεχωριστό χιούμορ και τις βιτριολικές της ατάκες σχολιάζει και δίνει τη δική της οπτική σε ό,τι μας απασχόλησε ολόκληρη την εβδομάδα, ενώ παράλληλα συναντά αγαπημένα πρόσωπα σε αποκαλυπτικές συζητήσεις. Ο Γιώργος Σκρομπόλας έρχεται με τα πιο έγκυρα, αποκλειστικά νέα για όλα τα πρόσωπα της τηλεόρασης και με ρεπορτάζ για όλα όσα συμβαίνουν μπροστά, αλλά και πίσω από τις κάμερες. Ακόμα, ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας με φρέσκια ματιά, αποκαλύπτει τις πιο gossip ειδήσεις με όλες τις «πικάντικες» λεπτομέρειες, ενώ η Βάσω Μητρομάρα δίνει τον παλμό της ενημέρωσης και παρουσιάζει ό,τι απασχολεί την κοινωνία και την καθημερινότητα μας. Η Ευαγγελίνα Βόσνου μας μεταφέρει όλες τις ειδήσεις από τη διεθνή σόουμπιζ.

Αύριο, η Ίνα Ταράντου επιστρέφει στην ΕΡΤ1 με μια νέα τηλεοπτική πρόταση που υμνεί τον άνθρωπο, μετά την επιτυχημένη εκπομπή «Η ζωή αλλιώς», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 15.00, κάνει πρεμιέρα η εκπομπή «Ό,τι αξίζει», ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στις ψυχές, στις αξίες και στις ιστορίες που συνθέτουν τη συλλογική μνήμη του τόπου μας.

tsolakh-1.jpg

Αφίξεις στη συχνότητα του MEGA

Η Σίσσυ Χρηστίδου επιστρέφει στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, μέσα από τη συχνότητα του MEGA, για 5η σεζόν, με το «Χαμογέλα και πάλι». Σε νέα ώρα, στις 09.20, με ένα αρμονικό συνδυασμό ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και ανθρώπινης προσέγγισης, δεν αλλάζει την ομάδα της. Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Νόρα Καούρη, ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα και ματιά, θα δώσουν το δικό τους στίγμα.

Πρεμιέρα κάνει, όμως, σήμερα, στις 15.40, και το μαγκαζίνο του MEGA, «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη. Η δημοσιογράφος και οι συνεργάτες της, με συνέπεια και υπευθυνότητα, παραμένουν πιστοί στη δέσμευση για σφαιρική και πολυδιάστατη ενημέρωση, θέτοντας στο επίκεντρο όσα αφορούν την κοινωνία και τον άνθρωπο. Με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, αναλύσεις και συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που έχουν τον πρώτο λόγο στις εξελίξεις, με ερευνητική ματιά και ουσιαστικό διάλογο, οι «Εξελίξεις τώρα» συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί, όπου χτυπά η «καρδιά» των γεγονότων.

