Στάθης Αγγελόπουλος για την πρώην σύζυγό του: «Άρχισε να ωρύεται και να με κάνει ρεζίλι»

Ο Στάθης Αγγελόπουλος με τον δικηγόρο του, Βασίλη Νουλέζα βρέθηκαν στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ λίγους μήνες μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία.

Ο τραγουδιστής μιλώντας για το συμβάν ανέφερε πως η πρώην σύζυγός του, Μαρία Κουτσαντώνη βρέθηκε στο σπίτι του, όσο εκείνος έλειπε, μεταφέροντας κούτες.

«Ήταν πολύ νευρική και άρχισε να μου μιλάει απότομα και άσχημα. Μου έλεγε διάφορα. Της είπα ότι είναι στο δικό μου σπίτι και δεν γίνεται να μου μιλάει έτσι, ενώ τη φιλοξενούσα.

Πάνω στη συζήτηση που είχαμε δημιουργήθηκε ο καυγάς. Της λέω, “τι είναι αυτές οι κούτες, τι έχεις πάρει, αν έχεις πάρει κάτι, να πάμε να δω το αυτοκίνητο”. Πήρε την Αστυνομία και έκατσε μπροστά στην πόρτα για να μην πάω στο αυτοκίνητό της να ελέγξω τι μπορεί να έχει πάρει.

Άρχιζε να ωρύεται και να με κάνει ρεζίλι στην πολυκατοικία που δεν έχω δώσει δικαίωμα ποτέ. Έφυγε ο γιος μου πήρε στο δωμάτιο και κάποια στιγμή ακούσαμε ένα… μπουμ. Χτύπησε στο ντουλάπι της. Δεν την χτύπησα ποτέ, δεν χειροδίκησα πάνω της», ανέφερε ο Στάθης Αγγελόπουλος.

Όπως συμπλήρωσε ο Βασίλης Νουλέζας: «Έγινε μια έντονη λογομαχία, του αποκλείει την έξοδο από το διαμέρισμα, ο κύριος Αγγελόπουλος, ήθελε να ελέγξει να έχει αφαιρέσει προσωπικά του αντικείμενα, εκεί γίνεται ένα φραστικό επεισόδιο. Καλεί την Αστυνομία και υποκρίνεται ότι την έχει χτυπήσει. Ο πραγματικός λόγος που κάλεσε την Αστυνομία ήταν για να λυθεί ενώπιον των Αστυνομικών υπαλλήλων η διαφορά που ανέκυψε».

Ο Στάθης Αγγελόπουλος συμπλήρωσε για την πρώην σύζυγό του: «Γινόταν χαμός με το θέμα των διατροφών. Δεν φταίω εγώ όταν παίρνεις τη διατροφή και σε επτά μέρες δεν έχεις λεφτά. Δεν φταίω εγώ αν δεν κάνεις καλό κουμάντο στη διαχείριση χρημάτων. Έχω περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, όταν ο γιος μας ήταν μικρός. Πήρε το παιδί μια νύχτα – χωρίς να ενημερώσει τον πατέρα – και πήγε στην Μυτιλήνη να μείνει», είπε ο τραγουδιστής στο Power Talk.