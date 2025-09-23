Εριέττα Κούρκουλου: Η ανάρτηση της για τα επιτεύγματα στο The Birth Center - «Ευγνωμοσύνη»

Η Εριέττα Κούρκουλου, γνωστή για την έντονη κοινωνική της δράση και τις πρωτοβουλίες που στηρίζει, μέσα από ένα Instastory αναφέρθηκε στο The Birth Center, το νέο της επιχειρηματικό βήμα.

Πρόκειται για μία ομάδα που δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες γύρω από την εμπειρία της γέννας και της μητρότητας. Όπως σημείωσε, πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε μια γιορτή για τα πρώτα επιτεύγματα της ομάδας.

Η Εριέττα Κούρκουλου έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Πριν λίγες ημέρες, η ομάδα του The Birth Center γιόρτασε τα πρώτα της επιτεύγματα. Ευγνωμοσύνη για τη δέσμευση, το πάθος και τη στερήξη όλων. Ανυπομονούμε για τις όλες τις μελλοντικές, ξεχωριστές στιγμές».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφία με τα μέλη της ομάδας, με την ίδια να δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενη και υπερήφανη για το νέο αυτό ξεκίνημα.